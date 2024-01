"ŠUMAHER SEDI ZA TRPEZARIJSKIM STOLOM" Britanac otkrio nove, šokantne informacije o legendi Formule 1

NOVE informacije o stanju Mihaela Šumahera izašle su u javnost.

Foto: EPA

Po rečima nekadašnjeg vozača Formule 1 Džonija Herberta, nemac "sedi za trpezarijskim stolom".

Davne 2013. godine sedmostruki šampion doživeo je nesreću na skijanju, koja ga je ostavila u indukovanoj komi.

Godinama se spekuliše o stanju Šumahera, a čini se da sada postoje nove informacije o nemačkom vozaču, koje je bivši britanski F1 vozač Džoni Herbert otkrio u nedavnom intervjuu.

- Čujem po nešto samo iz druge ruke. Čujem, od onih unutar F1, da on zaista sedi za stolom tokom večere, ali ne znam da li je to tačno. Mogu samo čitati između redova. Nismo mnogo čuli od porodice i razumljivo je. To je uvek bilo sastavni deo Majkla i načina porodice da sve drže vrlo privatno, vrlo tajnovito.

- To se nastavilo od njegovih trkačkih dana. Ne osećam da su se stvari promenile na način koji mnogi od nas koji smo ga poznavali i mnogi njegovi obožavaoci širom sveta žele da vide. Voleli bismo da znamo, svi bismo voleli da znamo da se stvari kreću pozitivno. Ali zato što nemamo nikakvih informacija, možemo samo pretpostaviti da još nije u poziciji gde postoji šansa za oporavak.

O Nemcu brine tim medicinskog osoblja i njegova supruga Korina u njihovoj kući pored Ženevskog jezera, ali malo toga je javno saopšteno o njegovom stanju.

- Po mom mišljenju, i moram to naglasiti, jer nismo čuli ništa od porodice, to pokazuje da je nažalost verovatno u sličnoj situaciji kao i odmah nakon nesreće. Izgleda da se nisu mnogo, ako uopšte, pomerili. Pretpostavljam da porodica čeka da nauka iznedri nešto što će nadamo se vratiti Majkla kog svi poznajemo.

BONUS VIDEO: Ivana Vuleta nakon svetskog zlata

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.