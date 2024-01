JOŠ UVEK IMAM OSMEH NA LICU: Sedmostruki prvak F1 Luis Hamilton ima žar da se trka i u petoj deceniji

NIKADA nije zamišljao da će se trkati u petoj deceniji. Sedmostruki prvak Formule 1 Luis Hamilton produžio ima ugovor sa Mercedesom i biće deo "najbržeg karvana na svetu" i u 2024. i 2025, kada će oduvati 40 svećicu na torti.

FOTO: Tanjug/ AP

- Ono što sam naučio da nikad neću da kažem nikad. U jednom trenutku mislio sam da nemam snage da izdržim. Sezone su sve duže i duže, dugo vremena provodim daleko od porodice i prijatelja. To radim već 16 godina, iscrpljujuće je - naglasio je Hamilton za Bi-Bi- Si sport.

Pobedu nije ostvario još od 2021. godine i VN Saudijske Arabije.

- Puno je tu glamura ima dosta pozitivnih stvari, ali to ne znači da je lako ostati na vrhu, da se posvetim treninzima, da iz trkčakog vikenda u vikend isporučujem dobre rezultate. Puno je i pritiska takođe. Došao sam do pozicije u životu kada misle da ne postoji način da pobeđujem. Ako pobedim reći će: On ima sedam titula, čak 103 pobede..", međutim, ako se ne pokažem odmah će biti kritike. Mogu samo da izgubim.

Ipak, ljubav prema sportu je ono što motiviše Luisa.

Još uvek imam strast. Kada uđem u bolid i vidim ljude oko mene, inženjere, moje mehaničare, još uvek imam osmeh na licu, kao i prvog dana - podvukao je Hamilton.

Podsetimo, nova sezona F1 počinje 2. marta trkom za VN Bahreina.

