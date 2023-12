UROŠ BREGAR NAKON SVETSKOG PRVENSTVA: Popravili smo utisak, potrebno nam je malo više strpljenja i vere

SELEKTOR ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar izjavio je ovog ponedeljka u Herningu da je ponosan na svoje igračice i pomak koji su ostvarile, uprkos rezultatima na Svetskom prvenstvu u Danskoj.

Srbija je takmičenje na planetarnoj smotri završila porazom od Japana 22:20 u meču poslednjeg, trećeg kola Treće grupe druge faze takmičenja. Naše reprezentativke su na ovom takmičenju ostvarile samo jednu pobedu i zabeležile pet poraza.

- Popravili smo utisak, ali smo opet izgubili od Japana, iako sa samo dva gola razlike. Ponosan sam što nijednu utakmicu nismo lako izgubili, borili smo se za svaki gol. Potrebno nam je malo više strpljenja i vere ali sam ubeđen da ćemo ovako izgraditi igračice za budućnost srpske reprezentacije - rekao je Bregar, prenosi zvanični sajt RSS.

Srpska rukometašica Anđela Janjušević izjavila je da će se iskustvo sa ovog Svetskog prvenstva valorizovati na narednim takmičenjima.

- Ostaje žal što nismo upisali pobedu za kraj prvenstva, ali sam ponosna jer smo dale poslednji atom snage, borile smo se maksimalno i ispravile smo gotovo sve greške koje smo imale na pripremnom meču protiv Japana u Španiji. Malo je bilo do sreće, malo do iskustva, ali smo odigrale suštinski dobru utakmicu. Nemamo za čime da žalimo, jer će ova ekipa sigurno u budućnosti pokazati koliko je ovo iskustvo bilo značajno. Bila je sjajna atmosfera među nama, borile i bodrile smo se svakoga dana međusobno. Mislim da je to temelj za sve buduće izazove koje budemo imale kao tim - poručila je Anđela Janjušević.

