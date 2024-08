SPREMITE SE ZA SKROZ DRUGAČIJE OLIMPIJSKE IGRE! Uvodi se šest sportova koji nisu bili u Parizu

Olimpijske igre u Parizu su završene, a već sada se znaju koje drastične promene su spremne za olimpijadu čiji je domaćin Los Anđeles 2028. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Šest sportova će se tamo odvijati, a nije ih bilo na pariskim igrama.

Evo i kojih:

Sportovi koji se "vraćaju" na Olimpijske igre posle kraćeg odsustva

Bejzbol - američki sport u kome je cilj palicom udariti lopticu tako da optrčite manji deo terena (četiri baze, odnosno ugla, treba dotaći), a sve to a da vas suparnička ekipa ne eliminiše bilo hvatanjem loptice u letu, bilo da je sa lopticom na bazi ka kojoj trčite, bilo da vas dodirne defanzivac koji ima lopticu u posedu. Može se ispasti i ako triput promašite dobro bačenu lopticu, a na tri ispala igrača - ekipe menjaju mesta: oni koji su se branili - udaraju.

Bejzbol / Foto: Skupština grada

Softbol - vrsta bejzbola sa loptom koja se sporije kreće.

Povratak sportova na Olimpijske igre posle više od 100 godina odsustva

Lakros - igra štapovima sa mrežama koja nije bila zastupljena na Olimpijskim igrama 120 godina, a bila je deo olimpijada 1904. i 1908. Olimpijska verzija podrazumeva šestočlane ekipe na terenu koji pokušavaju da postignu gol(ove).

Kriket - posle 128 godina (jedini put je ovaj sport bio na olimpijadi 1900., a i tada su Engleska i Francuska odigrale jedan meč, za koji je bila prodata jedna jedina karta). U pitanju je sport koji je najpopularniji u sada najmnogoljudnijoj zemlji sveta (Indija ima oko milijardu i 450 miliona stanovnika, a Kina oko milijardu i 419 miliona), ali i u Pakistanu, Bangladešu, Šri Lanki, a jedan od najpopularnijih u Engleskoj, Velsu, Australiji, Novom Zelandu i Južnoafričkoj Republici.

Kriket je timski sport nalik bejzbolu, s tim da dok je jedan tim u polju sa svih jedanaest igrača, drugi u tom trenutku ima samo dva udarača na igralištu. Na sredini terena približno elipsoidnog oblika nalazi se pravougaono polje a sa obe strane polja se nalaze po tri drvena štapa (viket). Pored svakog viketa stoji po jedan udarač, koji drvenom palicom brani viket da ga bacač ne bi pogodio i oborio. Bacač se zaleće i snažno baca lopticu sa jednog kraja polja na drugo ciljajući viket, pre nego što stigne do udarača koji brani svoj viket, lopta najčešće jednom udari o tlo. Za to vreme drugi udarač čeka znak od saigrača da počnu sa trčanjem da bi promenili pozicije.

I... pojašnjanje svih pravila bi potrajalo, kao što i mečevi mogu da potraju nekoliko dana. Ipak, za olimpijske potrebe koristiće se najkraća verzija ovog sporta, "T 20".

Sportovi koji debituju na Olimpijskim igrama "Los Anđeles 2028"

Skvoš - slanje reketom loptice o zid u nadi da ćete nadmašiti protivnika s kojim se nadmećete, odnosno da ćete tako poslati lopticu, da on neće moći da stigne do nje i izvede udarac kojim će i on pogoditi zid. Jednostavnije od kriketa, zar ne? Ali, ni približno popularno u pomenutim delovima sveta kao kriket.

Fleg-fudbal - beskontaktna verzija američkog fudbala, u ekipama od po pet članova. Pravila veoma liče na američki fudbal, samo se zaustavljanje suparničke akcije (osim preuzimanja lopte hvatanjem u njenom letu) obavlja uklanjanjem jedne od zastavica koja visi o suparničkom struku.

Prelaze u stalne sportove

Skejtbord, sportsko penjanje i surfovanje

Ukida se kao olimpijski sport

Brejkdens je debitovao i neće se (bar ne u dogledno vreme) vraćati na Olimpijske igre.

I, za kraj:

Velika frka

Boks je sport za koji se ne zna da li će biti deo sledećih Igara, zbog sukoba na relaciji Međunarodni olimpijski komitet - Međunarodna bokserska federacija.

