"PONOSAN SAM NA OVE MOMKE": Milenko Tepić presrećan osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije i nekadašnji reprezentativac Milenko Tepić rekao je da je posle osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama najvažnije da je sačuvan kult reprezentacije i da je ponosan na izabranike Svetislava Pešića.

- Mislim da smo izgledali kao tim tokom celog turnira i da smo to pokazali na utakmici za bronzu. Bilo je kao da je finale. Reprezentacija Nemačke, aktuelni svetski šampion, na neki način to su bili naši dužnici prošlogodišnjeg prvenstva sveta u Manili. Osećam se zaista ponosnim načinom na koji smo igrali ceo turnir. Ova bronza sija zlatnim sjajem - rekao je Tepić, osvajač srebrne medalje sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu 2009. godine, kako prenosi Tanjug.

Tepić smatra da će ovaj uspeh podstaći mnogo nove dece da se bave košarkom.

- Ono što je najvažnije u celoj ovoj priči po meni, a možda je važnije od bronze, mada to ide jedno s drugim, to je ono što mi zovemo kult reprezentacije i želja igrača da igraju za reprezentaciju, koja je bila više nego očigledna. Verujem da će to što su oni uradili podstaknuti neku novu decu i motivisati ih da pokušaju jednog dana da dođu na mesto na kom su sad ovi naši igrači - istakao je Tepić.

Bivši košarkaš Partizana i Panatinaikosa rekao je i da ostaje žal za utakmicom protiv Amerikanaca.

- Ostaje veliki žal kod svih nas, ali ja zaista mislim da bi mi na sve to što smo pružili u toj utakmici trebalo da budemo ponosni. Bili smo ravnopravni, ako ne i bolji tim sve vreme ili najveći deo utakmice sa jednom od najboljih, ako ne i najboljom selekcijom svih vremena. Da, bilo je nekih odluka koje su bile sumnjive, ali ja ne bih sve u utakmicu na to. Bilo je nekih naših loših odluka, bilo je odličnih njihovih napada u trenucima kad se utakmica lomila i nažalost oni su na kraju iz te utakmice izašli kao pobednici - rekao je Tepić.

