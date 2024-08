PLAKAO JE POSLE AMERA, A ONDA... Ono što je Bogdan Bogdanović uradio protiv Nemačke će se pamtiti

Stiglo ga je sve kada se poslednji put oglasila sirena na meču Srbija - Sjedinjene Američke Države. I one sudijske nepravde. I to što srpske majstorije nisu krunisane pobedom. Rasplakao se. Priznao "Jeste, teško". A 36 sati kasnije poveo je ekipu ponovo na teren.

FOTO: Tanjug/AP

Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, pokazao je u pravom smislu te reči šta znači biti vođa ekipe.

Ne, nije dao najviše koševa, po 19 su ubacili Nikola Jokić (koji je ostvario tripl-dabl) i Vasilije Micić, nije imao ni najviše asistencija, ni najviše skokova.

Ali je, sa Jokićem, dirigovao i napadom i odbranom. Učvršćavao strukturu igre kada bi se malo rasklimala usled presinga svetskih šampiona i vrlo agresivne odbrane na svojoj polovini.

Nije ovo bio dan za suze, ovo je bio dan za vođenje ekipe koja je baš to - istinski tim, kolektiv koji živi jedan za drugog, a kome na košarkaškom bojnom polju treba komandant. Jokić to i te kako ume. Aleksa Avramović izvede i ono što nije zamislivo. Filip Petrušev ponekad zaseni sve, a ponekad to preuzmu "Vasa", Dobrić ili kao protiv Nemaca Marinković. Ali, Bogdanović...

Kada se zavesa spustila na meč za bronzu, jedna stvar je jasno ukazala koliko je kapiten bio bitan za ovaj veliki, emotivni trijumf.

Jer, 36 sati posle onih suza, poveo je ekipu do medalje, i to uz nestvaran učinak:

Dok je Bogdan Bogdanović bio na parketu, Srbija je dala čak 23 poena Nemcima više nego što ih je primila. Meč je rešen sa +10.

Taj, najbolji "plus/minus faktor" bio je ubedljivo najveći u srpskoj selekciji.

Petrušev je bio drugi sa +11, Jokić i Avramović na deobi trećeg mesta sa po +8 dok su igrali, i tako dalje, i tako dalje.

Niko ni približno nije ostavljao takav "utisak" na Nemce kao kapiten. A to je vođama i zadatak.

Dan i po posle onih suza - bio je baš onakav kakvi kapiteni Srbije treba da budu: koncentiran na to da ličnim primerom povede drugare u trijumf. Baš tamo su i stigli, zajednički.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: PARIZ U SRPSKIM TROBOJKAMA: Srbi se u velikom broju okupili zbog košarkaša

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.