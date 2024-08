MILOJEVIĆ IZRIČIT: "Samo mislimo na Novi Pazar"

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je ekipa fokusirana samo na sutrašnji meč protiv Novog Pazara i da je prerano da se razmišlja o plej-ofu za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Milojević je dodao da je fokus samo na Novom Pazaru.

- U ovom trenutku zaostajemo dva boda u prvenstvu, fokusirani smo samo na narednu utakmicu, na meč protiv Novog Pazara. Gledamo utakmicu po utakmicu, biće vremena da razmišljamo o meču plej-ofa Lige šampiona. Novi Pazar je promenio dosta igrača, sa druge strane došao im je i novi trener, gospodin Trajković koji je ambiciozan. Lično ga poznajem i znam da je 24 sata u fudbalu. Novi Pazar je pokazao zavidan nivo igre u ovom delu prvenstva - rekao je Milojević.

Svestan je trener Zvezde da rival ima kvalitet, da ima dosta iskusnih, ali i mladih igrača.

- Međutim, sigurno da je Adem Ljajić igrač od kog preti najveća opasnost i koji po kvalitetu možda i prevazilazi Superligu. Sa druge strane, nikada u fudbalu igra ne zavisi samo od jednog igrača, dobro su ukomponovana ekipa, imaju dosta brzih i mladih igrača. Za sada su pokazali jedno dobro lice u ovom delu prvenstva. Obraćamo pažnju na sve detalje, pa tako i na Ljajića. Nikada jednu ekipu ne čini samo jedan igrač. On im daje "šmek" u igri, ali oni imaju dosta fudbalera, moramo povesti računa - dodao je Milojević.

Zanimalo je predstavnike medija i da li će golman Omri Glazer biti spreman za plej-of Lige šampiona.

- Ne znam, videćemo. Određeni igrači su povređeni. Za sad je jako bitno da sve ide po protokolu, želimo da igrači budu spremni za tu možda i najbitniju utakmicu - podvukao je Milojević.

Klub su napustili Viktor Radojević i Uroš Kabić.

- Prošli su sa nama pripremni period, Kabić posle pozajmice u Italiji, kao i Radojević. Radi se o interesantnim, dobrim igračima, ali imamo veliki roster. Nakon razgovora sa njima, doneli smo odluku i uvek sam za to, da ukoliko ne mogu da dobiju priliku koju možda zaslužuju, bolje da odu negde gde mogu da se izbore. Mislim da je to pravi put i prava pozicija. Nemam nikakvu dilemu da će oni u budućnosti svojim igrama potvrditi da zaslužuju da se vrate u Crvenu zvezdu - istakao je Milojević.

Šef struke "crveno-belih" ističe da se ekipa još uvek nalazi u procesu uigravanja i dostizanja maksimalne fizičke spreme.

- Još uvek se uigravamo, dosta igrača je došlo. Ako neko misli da imam čarobni štapić, nemam ga. Milson je debitovao, takođe i Seol. Nije bilo planirano da on igra, ali smo imali problem sa bolešću Mimovića, tako da je u poslednjem trenutku odlučeno da igra. Imamo dosta debitanata, Elšnik je takođe ušao u igru. Potrebno nam je vreme, ne tražim nikakav alibi. Znam da je u fudbalu to najteže da imate, opet sa druge strane nemam toliko prostora, moramo da se uigravamo kroz takmičarske utakmice. Možda nas je to donekle koštalo na meču protiv Lučana, ali opet sa druge strane to je neka cena koju ćemo morati da platimo - rekao je Milojević.

Nije želeo Milojević da otkriva da li će Endiaje i Duarte početi utakmicu.

- Ne znam, videćemo. Dosta igrača smo doveli i ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da imamo zaokružen roster. Videćemo da li će neki igrači, dolaziti ili odlaziti, prelazni rok je živa stvar. Donećemo odluku, zavisi od protivnika, njihovog stanja, kao i od fizičkog stanja igrača. Rekao sam da možda tim koji igra u ovom trenutku nije izbalansiran fizički, neki igrači zaostaju u nekim segmentima, neki ne. Pokušavamo da pronađemo balans, videćemo za koji ćemo se sastav odlučiti - zaključio je Milojević.

Utakmica je na programu u subotu od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

