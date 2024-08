ŠOK ODLUKA PEŠIĆA PRED POLUFINALE S AMERIKANCIMA! Selektor Srbije povukao potez koji je malo ko očekivao

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je izuzetno uzbudljivo četvrtfinale Olimpijskih igara sa Australijom, a nedugo nakon toga, iako je postalo poznato da će joj rival u polufinalu biti Sjedinjene Američke Države, selektor "orlova" Svetislav Pešić odlučio se na nesvakidašnji potez.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, on je odlučio da na dan utakmice sa Amerikancima - naši košarkaši treniraju.

I to oko sat vremena.

Evo šta je sve selektor rekao dan posle spektakularnog meča sa Australijom, a ujedno i dan pred novi megdan sa "timom snova":



Dobra i loša vest iz tabora "orlova"

- Prvo što bih hteo da istaknem, mi smo među četiri najbolje ekipe, što je ogroman uspeh. Ali, idemo dalje. Idemo dalje, jer smo rekli da smo došli ovde ne samo "da damo sve od sebe", već i sebe. I to da bismo došli do olimpijske medalje. U četvrtak je prva šansa, koju mi ne želimo da tek tako izgubimo. Svesni smo sa kim igramo. Tačno znamo. Nikome ništa ne pretimo, niti imamo pravo da pretimo. Igramo protiv izuzetne ekipe, najbolje u istoriji reprezentativne košarke, po meni. Oni su u međuvremenu postali ne samo jaki u smislu individualnog kvaliteta, već iz utakmice u utakmicu "rastu" kao ekipa. Mi to respektujemo. Ali respektujemo i nas. Ne plašimo se. Želimo da igramo dobru utakmicu i zato smo danas posle vrlo uzbudljivog, teškog meča s Australijom, u kome smo se ne samo fizički nego i mentalno potrošili, ostali u hotelu. Dali smo igračima malo više prostora da se odmore. Dali smo mnogo posla našim trenerima i medicinskom osoblju, da probaju da košarkaše vrate u prvobitno stanje. Jer, stvarno, duel sa Australijom je bio... jedna ogromna potrošnja. U četvrtak (na dan meča sa SAD) ćemo tokom prepodneva napraviti jedan trening, od 45 minuta, sat vremena. I ulazimo sa puno samopouzdanja u meč sa Amerikancima! - poručuje Svetislav Pešić.

- Nikola Jović (koji je propustio meč sa Australijom) je bolje. Nadam se da će moći da trenira sa ekipom. Vanja Marinković je imao nekih problema posle četvrtfinala, nije se osećao dobro. Evo, danas je bolje. Sreća je da ne igramo već danas, jer je pitanje da li bi mogao da igra, ali, evo sada, pre 15 minuta me je obavestio da je dobro. Bio je na ručku. Dobro je sa zdravljem i nadamo se da će to ostati tako do daljeg.

Šta se to u košarci desilo na Olimpijskim igrama u Parizu i kad igraju Srbi i Amerikanci?

Srbija je gubila sa 24 poena razlike, pa posle produžetka pobedila Australiju i prošla u polufinale Olimpijskih igara u Parizu, dok je, sa druge strane, "drim-tim" iz SAD razbio Brazil u svom četvtrtfinalnom nastupu.

Sledi, dakle, treći susret Srba i američkog "tima snova", posle jednog u pripremnom delu pred pariske Igre (Amerikanci su tada nokautirali našu nacionalnu selekciju sa +26), i onog na startu olimpijskog turnira (kada je "tim snova" deklasirao "orlove" sa 24 razlike).

A organizatori najveće svetske smotre sporta saopštili su i "kada to Srbija i Amerika igraju košarku" u polufinalu Olimpijskih igara.

Meč naše i američke košarkaške reprezentacije biće drugi polufinalni po redu, i na programu je u četvrtak, 8. avgusta, od 21 čas.

Prethodno će, od 17.30, domaćin Francuska (posle prilično, prilično čudnih dešavanja u njenu korist) igrati protiv aktuelnog prvaka sveta u košarci, Nemačke.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

