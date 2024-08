"TO NAS NEĆE SPASITI!" Svetislav Pešić pred četvrtfinale Olimpijskih igara: Kakvi Amerikanci, treba da preživimo ovu utakmicu...

Košarkaška reprezentacija Srbije igra sa Australijom četvrtfinale olimpijskog turnira, a pred taj megdan Svetislav Pešić se na originalan način obratio javnosti.

- Svaka utakmica je važna, bila je i ona protiv Južnog Sudana. Vidite, dobili smo najtežeg protivnika, Australija je jedna vrlo ozbiljna ekipa, dobro vođena od iskusnog trenera, sa iskusnim igračima. Imaju kontinuitet, dugo godina igraju zajedno. To je posebno važi za turnirski sistem i reprezentativni program, što je vrlo teško. Uvek se tu nešto menja, imaju to što imaju, znaju se dobro, imaju igrače iz NBA koji su važni u svojim timovima. Na drugi način igra Južni Sudan u tranziciji, u današnjoj košarci je najvažnija stvar u taktičkog pogledu da tako dobro igraš u tranzicionoj odbrani, sprečiš lake koševe. To je pola posla. Kada se uzme indivividualna statistika svakog igrača je da ga odlikuje igra u traniziciji - počeo je strateg Srbije.

Podsetio je i na nedavni poraz "orlova" od "kengura" u kontrolnom meču:

- Na utakmici u Abu Dabiju, od 80 koševa, dali su nam 40 iz tranzicije. Tamo smo bili umorni, nismo se puno spremali za protivnika već smo gledali našu igru. Poštujemo ih, nema trikova, too je čista i jasna košarka. Moramo da budemo dobri u tranziciji i sprečimo poene iz kontre kako bi došli do naše igre – istakao je Pšeić.

Ko pobedi, igra u polufinalu protiv boljeg iz meča Sjedinjene Američke Države - Brazil

- Svi su zdravi, Jović se malo ne oseća dobro pa smo ga ostavili u hotelu ali biće spreman.





Da li je priča o Amerikancima zabranjena?

- Kakvi Amerikanci, treba da preživimo ovu utakmicu... - zaključio je Svetislav Pešić.

Kada igraju košarkaši Srbije?

Utakmica Srbija - Australija igra se u utorak od 14.30 uz prenos uživo na portalu "Novosti".

