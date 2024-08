"OBEĆAVA TI ĆALAC..." Dragutin Topić uneo ćerku Angelinu u stan na drugom spratu, pa rasplakao Srbiju porukom (FOTO)

VELIKI peh zadesio je našu mladu, sjajnu atletičarku Angelinu Topić pred nastup u olimpijskim kvalifikacijama skoka uvis. Ona je na zagrevanju u Parizu doživela povredu, stisnula zube i ipak se nadmetala, čak je tako povređena i izborila veliko finale, ali je na kraju morala da odustane. A onda - emotivne scene.

Najpre je 19-godišnjakinja, pred povratak u Srbiju, objavila fotografiju u Instagram priči, na kojoj se vidi kako u Parizu sedi zagrljena sa ocem (ujedno i trenerom) Dragutinom, sa čizmom na nozi, a hoda uz pomoć štaka.

- Volim te ćalac, hvala ti - napisala je Topićeva.

Dan kasnije, po povratku u Beograd, tata, i sam svojevremeno legendarni skakač uvis, odlučio je da o toj ćerkinoj poruci napiše sledeće na svom Instagram nalogu:





- Nosio te "ćalac" kao malu na ramenima do vrtića i škole, to si obožavala, čini mi se da ti ništa veću radost nije pružalo od toga. I sinoć te ćalac uneo u naš stan uz stepenice na drugi sprat, onako laganu kao pero, i opet uz osmeh, za to tate i služe. Obećavam ti, na prvo sledeće pobedničko postolje ću te popeti na ramenima, nećeš na to dugo čekati. Volim te ❤️

Podsetimo, Angelina je u kvalifikacijama preskočila visine 1,88 cm i 1,92 cm. To je bilo dovoljno za finale, ali nažalost povreda je onemogućila velikog talenta da pokaže pun potencijal na najvećoj sportskoj smotri.

Bar ovoga puta.

A, verujemo, neće dugo proći, a otac Dragutin će svoju Angelinu na ramenima popeti na pobedničko postolje.

