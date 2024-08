KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije sastaje se sa ekipom Južnog Sudana na Olimpijskim igrama u poslednjem duelu grupe "A". Susret uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

SRBIJA - JUŽNI SUDAN (početak od 21)

UOČI MEČA

Srbija je u grupi savladala Portoriko, dok je poražena od SAD, protiv Južnog Sudana određuje svoju poziciju pred četvrtfinalni susret.

REČ SELEKTORA SRBIJE - Svetislav Pešić: Južni Sudan igra drugačije od drugih

– Igramo poslednju utakmicu u grupi, svi ste videli da je, pogotovo oni koji su bili u Manili, Južni Sudan ekipa koja je najviše napredovala. Oni su se pojačali sa trojicom novih igrača, napredovali su individualno i kao ekipa, igraju košarku totalno drugačiju od ostalih. Košarka sa dosta trčanja i šutiranja, sa brzim odlukama u napadu i izuzetnom atletikom. Ono na šta treba da se obrati najveća pažnja, jeste to što imaš ponekad utisak da njih ne zanima ko je na drugoj strani. Oni igraju sa dosta respekta prema protivniku, cene druge, ali veruju u sebe. Mogu vrlo brzo da naprave i plus i minus od 15 poena razlike. Dosta neugodan rival za svaku ekipu, pa i za nas. Mi smo se prošle godine dosta dobro pripremili i uspeli smo da njihov visok ritam u odbrani i napadu eliminišemo. Biće nam to ideja i sada. Želimo da igramo dobru košarku sa mnogo entuzijazma i samopouzdanja. Od svih ekipa na turniru, oni su najbolji u skoku, 42 u proseku, od čega 17-18 u napadu. To je ekipa koja je stalno u tranziciji, uzimaju prve šuteve, jer se ofanzivni skokovi mnogo teže osvajaju u igri pet na pet, nego kada imaju brojčanu prednost. Moramo da budemo oprezni, ali i odlučni, jer ti ofanzivni skokovi vraćaju njima i svakoj ekipi samopouzdanje. To su naizgled male stvari, ali mnogo značajne - kazao je.

KALKULACIJE

Još jednim trijumfom izabranici Svetislava Pešića zadržali bi drugo mesto u grupi, dok bi nakon eventualnog poraza plasman u četvrtfinale morali da traže kao jedna od najbolje dve trećeplasirane selekcije.

U takvom neželjenom scenariju srpski košarkaši bi morali da se odmeravaju sa Brazilom i Grčkom. Sve tri reprezentacije bi imale skor 1:2, pa bi se pitala koš-razlika. Brazil je takmičenje završio sa -7, a Grčka sa -8, dok su "orlovi" pred večerašnju utakmicu na +15.

Po završetku prve faze sledi novi žreb na kojem će biti određeni parovi četvrtfinala. Kvalifikovani timovi biće podeljeni u četiri šešira na osnovu kumulativnog rangiranja. Šešir "D" činiće dva najbolje rangirana tima, šešir "E" treći i četvrti, šešir "F" peti i šesti, a šešir "G" sedmi i osmi tim po rangu.

Kako žreb spaja drugi i treći šešir u četvrtfinalu, mogući rivali Srbije su Franucska i Australija. Ipak, prema propozicijama takmičenja u prvom meču nokaut faze ne mogu da se sastanu ekipe koje su igrale i u grupi, Kanadin jedini mogući rival bi bila Francuska, što bi Orlovima ostavilo Austaliju kao suparnika.

