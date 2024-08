VELIKO SRCE MILICE ŽABIĆ: "Da je Silva došao, mislim da bih i njega prebila"

Srpska džudistkinja Milca Žabić govorila je posle nastupa na Olimpijskim igrama.

"Da je Silva došao, mislim da bih i njega prebila. Tako pucam od snage, biću iskrena. Tako mi je bilo i juče. Isti osećaj, samo sam juče imala neke brzoplete odluke. Danas sam odlučula da mečevi n traju duže od dva napada, milsim da je to najbezbolnije i za mene i za njih", rekla je Žabić:

Milica Žabić se predstavila u najboljem svetlu na Olimpijskim igrama.

"Ovo je moj najbolje odrađen turnir u karijeri i htela sam da akcenat bude na OI. Žrtvovali smo EP i SP, da bih ovde bila ove top. Dobila sam gomilu poruka i od ljudi koji prate džudo i onih koji su tek shvatili šta je ovoj sport. Znači podrška, nisam imala to ranije, ali stvarno mnogo znači".

Upitana je i o jučerašnjim meču u pojedinačkoj konkurenciji kada je ostala bez medalje.

"Bila sam brzopleta, htela sam da iznenadim tehnikom i da se vratim na isto, jer sam znala da će da poleti u jednom momentu, ali me preduhitrila. Nisam mogla to da iskontrolišem, bila je razlika u kilaži, ali mi nije to predstavljalo problem. U toj kategoriji sve devojke su krupne, napravila sma grešku u koracima, ali danas me niko ne bi dobio poručila", poručila je Milica.

