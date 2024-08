ŽABIĆEVA SPREMNA SA REPASAŽ: "Nadam se borbi za medalju!"

Srpska džudistkinja Milica Žabić izgubila je u četvrtfinalu Olimpijskih igara, ali je rekla da ne gubi nadu i da će probati kroz repasaž da dođe do bronzane medalje.

Foto: Profimedia

Žabićeva je rekla da se nada da će se boriti za medalju.

- S obzirom na to da sam do sada imala tri meča, dva pobeđena, i s obzirom na to da sam do sada imala težak žreb, da sam nekako sebi baš krčila put jako... Ali, kako da kažem, izgubila sam sada u četvrtfinalu, od takmičarke iz Izraela, napravila sam grešku koja me ovog puta koštala pobede, ali svakako da ne gubim nadu. Nadam se da ću ući u izbor za takmičenje za bronzanu medalju - rekla je Žabićeva.

Njena naredna rivalka u repasažu će biti Japanka Sone Akira.

