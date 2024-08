"ŠTA SADA? DA SE MOLIM BOGU!" Novak Đoković ljubio krst posle povrede i pobede, pa priznao: Zabrinut sam!

Novak Đoković i Stefanos Cicipas sastali su se u četvrtfinalu olimpijskog teniskog turnira, a posle istinske drame, zbog nove povrede kolena, Noletu je laknulo kada je meč okončan.

Podsetimo, Đoković je nakon teniskog trilera uspeo da 11. put u nizu pobedi Cicipasa, iako je gubio sa 0:4 u drugom setu, a onda je ovako reagovao u intervjuu za RTS pokraj Centralnog terena teniskog kompleksa na Rolan Garosu:

- Zabrinut sam. Jako. Iskreno. Ne znam šta da kažem. Završio jesam meč, ali... Ne znam. Da li sam se udario, da li sam proklizao. Sve je veoma ličilo na 4. kolo Rolan Garosa, kada sam isto završio meč, pa sledećeg dana saznao da sam doživeo tešku povredu kolena. Tako da, eto... Ne znam šta bih vam rekao. Drago mi je za pobedu, ali zabrinut jesam pred sledeći dan.

Na pitanje šta treba da se u petak dogodi ga vidimo na terenu, a za taj dan je planirano polufinale sa Lorencom Muzetijem, Novak je izvukao krstić koji nosi oko vrata, i poljubio ga.

- To treba da se dogodi. Molim se Bogu da bude sve okej. Hvala - rekao je Đoković za RTS i otišao dalje.

A to dalje bilo je do kamere Eurosporta.

Pred njom je istakao sledeće:

- Ne znam ni sam šta bih vam rekao. Moram sada da vidim sa lekarskim timom šta mi je činiti. Dobra je stvar što sam završio meč pobedom, ali sam isto tako završio i meč 4. kola Rolan Garosa, pa sam onda saznao da sam pokidao meniskus. Što se tiče onog što sledi... Znam da se sada igra dan za danom, a u ovom trenutku ne znam koji je termin meča, ali... Muzeti je dobio Zvereva danas, u sjajnoj je formi. Igrao je na poslednjih 5, 6 turnira bar u polufinalu, a imali smo i onaj neverovatan, skoro do zore, duel u 3. kolu Rolan Garosa. Nadam se da ću biti fizički spreman za taj duel, jer će to biti neophodno da bih pokušao da dođem do pobede - istakao je najbolji teniser na svetu.

