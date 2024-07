AU, KAKAV MEČ! Karlos Akaraz i Rafael Nadal odigrali meč za pamćenje, ovo bi moglo da zabrine Novaka Đokovića

Španski teniseri Rafael Nadal i Karlos Alkaraz plasirali su se u drugo kolo Olimpijskih igara u parovima, pošto su savladali argentinski dubl Maksimo Gonzalez - Andreas Molteni sa 7:6, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Prvi set je počeo iznenađujuće za sve na tribinama Šatrijea, jer su Argentinci na startu napravili brejk. Servis Karlosa Alkaraza je prvi pao, ali je španski dubl uspeo da se vrati u igru već u narednom gemu, ali uz pomoć Gonzaleza, koji je napravio duplu grešku na brejk loptu.

Do kraja seta viđena je žestoka borba na obe strane. Alkarazov servis je ponovo "štucao", ali je uspeo da ga sačuva u nekoliko nezgodnih situacija, pa se došlo do tajbrejka, u kojem je posle 3:3, usledila serija Španije, koja je došla do tri set lopte, a onda je usledio i viner Nadala.

Usledio je ponovo dobar start seta za Argentince, jer su napravili odmah brejk. Ovoga puta je Nadalov servis poklekao i Gonzalez i Molteni su došli do vođstva od 3:0.

Ipak, ubrzo je vođstvo izbledelo. Najpre su Španci na servis Alkaraza uzeli gem bez izgubljenog poena, a onda su isto uradili i na seris Moltenija i najavili novi prekoret u setu.

Počeli su da udaraju lopticu žestoko i Nadal i Alkaraz, a Argentinci na to nisu imali odgovor.

Samo se čekalo kada bi servis mogao da popusti i to se desilo u devetom gemu. Najpre je Nadal odigrao sajajn poen koji je doneo brejk loptu, a potom je Alkaraz vinerom doneo brejk.

Usledio je servis za pobedu, koji Španci nisu propustili.

Treba istaći da je Rafael Nadal odlično izgledao na terenu i vidno je bio raspoložen, a publika sa tribina bila mu je vidno naklonjena, često se sa tribina orilo "Rafa, Rafa".

