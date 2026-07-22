"O, PA TI SI BRE"! Srbin nije hteo da bije Hrvata u brutalnoj tuči od koje i dalje navijačima Partizana nije dobro

Košarkaš Reala Mario Hezonja ponovo je govorio o jednoj od najkontroverznijih scena u istoriji Evrolige, masovnoj tuči između košarkaša Real Madrida i Partizana u plej-of seriji 2023. godine.

Foto: Profimerdia

Hrvatski reprezentativac gostovao je u podkastu "Karijera u retrovizoru", gde je pričao o reprezentaciji, NBA ligi i danima u Real Madridu, ali je najveću pažnju privukla anegdota o haosu koji je obeležio drugi meč četvrtfinalne serije.

- Kada je krenula tuča, krenuo sam na Pantera. Međutim, Musa je bio ispred mene i vidim po njemu da misli, Šta ti radiš?' Kada izbije tuča, najbolje je da se skloniš", prisetio se Hezonja.

Kako kaže, u opštem metežu sve se odvijalo u deliću sekunde, pa je pokušavao da shvati šta se zapravo događa.

Foto: Profimerdia

- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Gledam oko sebe i tražim nekoga na koga da krenem kada je već nastao haos. Ispred mene Smailagić potpuno van sebe, a onda se dogodila najjača scena od svih", ispričao je hrvatski košarkaš.

Zatim je otkrio i zanimljiv detalj iz susreta sa tadašnjim centrom Partizana Alenom Smailagićem.

"Video me je i rekao: "O, pa ti si, bre", a onda se samo okrenuo i otišao da juri nekog drugog. Odmah je shvatio da to nije dobra ideja. Svaki put kada se sretnemo podsetim ga na tu situaciju i obojica se slatko nasmejemo", zaključio je Hezonja.