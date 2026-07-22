Košarka

"O, PA TI SI BRE"! Srbin nije hteo da bije Hrvata u brutalnoj tuči od koje i dalje navijačima Partizana nije dobro

Новости онлине

22. 07. 2026. u 06:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaš Reala Mario Hezonja ponovo je govorio o jednoj od najkontroverznijih scena u istoriji Evrolige, masovnoj tuči između košarkaša Real Madrida i Partizana u plej-of seriji 2023. godine.

О, ПА ТИ СИ БРЕ! Србин није хтео да бије Хрвата у бруталној тучи од које и даље навијачима Партизана није добро

Foto: Profimerdia

Hrvatski reprezentativac gostovao je u podkastu "Karijera u retrovizoru", gde je pričao o reprezentaciji, NBA ligi i danima u Real Madridu, ali je najveću pažnju privukla anegdota o haosu koji je obeležio drugi meč četvrtfinalne serije.

- Kada je krenula tuča, krenuo sam na Pantera. Međutim, Musa je bio ispred mene i vidim po njemu da misli, Šta ti radiš?' Kada izbije tuča, najbolje je da se skloniš", prisetio se Hezonja.

Kako kaže, u opštem metežu sve se odvijalo u deliću sekunde, pa je pokušavao da shvati šta se zapravo događa.

Foto: Profimerdia

 

- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Gledam oko sebe i tražim nekoga na koga da krenem kada je već nastao haos. Ispred mene Smailagić potpuno van sebe, a onda se dogodila najjača scena od svih", ispričao je hrvatski košarkaš.

Zatim je otkrio i zanimljiv detalj iz susreta sa tadašnjim centrom Partizana Alenom Smailagićem.

"Video me je i rekao: "O, pa ti si, bre", a onda se samo okrenuo i otišao da juri nekog drugog. Odmah je shvatio da to nije dobra ideja. Svaki put kada se sretnemo podsetim ga na tu situaciju i obojica se slatko nasmejemo", zaključio je Hezonja.

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISAM ZNAO ŠTA TAJ SIMBOL ZNAČI Darko Lazić o spornoj fotografiji sa Albankom - Ona je iskoristila priliku

"NISAM ZNAO ŠTA TAJ SIMBOL ZNAČI" Darko Lazić o spornoj fotografiji sa Albankom - "Ona je iskoristila priliku"