Košarka

PA, KAKO BEZ SRBINA! Stigle sjajne vesti iz Amerike, a tiče se Nikole Jokića

Новости онлине

25. 05. 2026. u 08:03

Košarkaš Denvera Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome jednoglasno su izabrani u prvi tim NBA lige ove sezone, objavljeno je prošle noći.

ПА, КАКО БЕЗ СРБИНА! Стигле сјајне вести из Америке, а тиче се Николе Јокића

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Uz njih dvojicu, idealnu petorku ove sezone kompletiraju Viktor Vembanjama iz San Antonija, košarkaš Los Anđeles lejkersa Luka Dončić i Kejd Kaningem iz Detroita.

Jokić i Gildžes-Aleksander dobili su svih 100 glasova u izboru za prvi tim, dok je Vembanjama dobio 99 glasova za prvi i jedan za drugi tim. Dončić je dobio 91 glas za prvi i devet za drugi tim, a Kaningem 60 za prvi i 38 glasova za drugi tim lige.

U drugi tim NBA lige izabrani su Džejlen Braun iz Bostona, Kavaj Lenard iz Los Anđeles klipersa, Donovan Mičel iz Klivlenda, Kevin Durent iz Hjustona i Džejlen Branson iz Njujorka.

Treći tim NBA lige čine Tajris Meksi (Filadelfija), Džamal Marej (Denver), Džejlen Džonson (Atlanta), Džejlen Duren (Detroit) i Čet Holmgren (Oklahoma).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava koju deli NBA (@nba)

