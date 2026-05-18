SKANDAL TRESE KOŠARKAŠKI SVET! Evo kako je "izigran" Nikola Jokić, sada je sve otkriveno

Iako je Nikola Jokić ponovo beležio nestvarne brojke i ispisao stranice istorije najjače košarkaške lige sveta, MVP priznanje ipak je završilo u rukama Šej Gildžesa-Aleksandera iz Oklahome Siti Tander.

Srpski as iza sebe ima brutalnu godinu završeno sa prosečnim tripl-dabl učinkom, što još jednom nije bilo dovoljno da ima naklonost "glasačke komisije".

Kanadski košarkaš je "oduvao" konkurenciju budući da je sakupio čak 939 poena na glasanju, dok je Nikola Jokić imao tek 634. Na trećem mestu ostao je Viktor Vembanjama sa 589, četvrti je Luka Dončić sa 250.

Aktuelnog šampiona NBA lige je čak 83 ispitanika stavilo na prvo mesto MVP trke, Jokić je dobio tek deset glasova, a Viktor Vembanjama svega pet. Preostala dva glasa završila su na kontu plejmejkera Detroit Pistonsa - Kejda Kaningema, koji je "MVP trku" završio kao peti.

Jokić je dobio ubedljivo najviše glasova za drugo mesto, čak 48. U tom segmentu ga prati Viktor Vembanjama sa 38, dok je Šej Gildžes-Aleksander dobio svega 13, ali mu je to bilo i više nego dovoljno da ubedljivo "počisti" konkurenciju.

Na začelju MVP trke nalaze se Donovan Mičel i Kavai Lenard sa po jednim osvojenim glasom, šesti je Džejlen Braun iz Bostona sa 89, dok je peti pomenuti Kejd Kaningem.