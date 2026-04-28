Vlade Divac nije mogao više da ćuti! Evo zbog čega nisam izabrao Luku Dončića
GODINAMA američki i evropski mediji bruje i katastrofalnom potezu Vlada Divca.
Naime, proslavljeni Srbin kada je bio generalni menadžer Sakramenta – propustio je priliku da draftuje Luku Dončića.
Sada je Divac odlučio da progovori i zbog čega. On je priznao da je Dončić bio visoko na njihovoj listi želja, ali da je na kraju doneo drugačiju odluku.
- Čak sam išao u Madrid da razgovaram sa Lukom godinu dana pre drafta. Bio je pri vrhu naše liste. Ali, očigledno, izgleda da sam napravio grešku", rekao je Divac u podkastu kod Bajrona Skota.
Dončić je u međuvremenu izrastao u jednog od najboljih igrača NBA lige, što dodatno stavlja ovu odluku pod lupu.
Divac je objasnio i kako je tada razmišljao.
- Svi moji asistenti su govorili da može da igra krilo, ali ja sam rekao – ne, Luka je plejmejker. On je trener na terenu".
Ključni faktor bio je i tadašnji lider ekipe.
- Smarao sam da, ako dovedem Luku, morao bih da trejdujem Dierona Foksa. Već sam imao odnos sa njim i verovao sam da je idealan za nas kao mali tim. Luka je više igrač za veliko tržište".
Brutalna osveta! Ovo su Hrvati pre nego što su im Srbi oteli sve (FOTO)
28. 04. 2026. u 06:03 >> 06:15
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
27. 04. 2026. u 19:34
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
