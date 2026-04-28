Vlade Divac nije mogao više da ćuti! Evo zbog čega nisam izabrao Luku Dončića

GODINAMA američki i evropski mediji bruje i katastrofalnom potezu Vlada Divca.

Naime, proslavljeni Srbin kada je bio generalni menadžer Sakramenta – propustio je priliku da draftuje Luku Dončića.

Sada je Divac odlučio da progovori i zbog čega. On je priznao da je Dončić bio visoko na njihovoj listi želja, ali da je na kraju doneo drugačiju odluku.

- Čak sam išao u Madrid da razgovaram sa Lukom godinu dana pre drafta. Bio je pri vrhu naše liste. Ali, očigledno, izgleda da sam napravio grešku", rekao je Divac u podkastu kod Bajrona Skota.

Dončić je u međuvremenu izrastao u jednog od najboljih igrača NBA lige, što dodatno stavlja ovu odluku pod lupu.

Divac je objasnio i kako je tada razmišljao.

- Svi moji asistenti su govorili da može da igra krilo, ali ja sam rekao – ne, Luka je plejmejker. On je trener na terenu".

Ključni faktor bio je i tadašnji lider ekipe.

- Smarao sam da, ako dovedem Luku, morao bih da trejdujem Dierona Foksa. Već sam imao odnos sa njim i verovao sam da je idealan za nas kao mali tim. Luka je više igrač za veliko tržište".