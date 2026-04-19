Preokret: Luka Dončić se vraća brže nego što je iko očekivao

Delovalo je da je za Luku Dončića sezona završena, ali čini se da bi mogao da se brže nego što je iko očekivao vrati.

AP Photo/Lynne Sladky

Željno navijači isčekuju povratak sjajnog košarkaša, a sada su stigle najave kada bi to moglo da bude.

Prognoze kažu da se može očekivati između treće i četvrte utakmice u seriji sa "raketama".

Četvrta utakmica, koja bi po prognozama mogla da mu bude prva posle oporavka, igra se 27. aprila u Hjustonu.

Naravno da ni tada Dončić ne bi igrao punim intenzitetom, pa će Lejkersi u zavisnosti od razvoja rezultata serije kontrolisali njegovu minutažu i potpuni povratak.

Kada je u pitanju Ostin Rivs, njegov povratak sigurno neće biti pre maja, ali još uvek nema preciznih procena oko datuma.

