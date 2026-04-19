Snimak koji će vas raznežiti! Ognjena "ukrala" šou Nikoli Jokiću (VIDEO)

Denvere je na startu plej-ofa savladao Minesotu 116:105. Nikola Jokić ponovo je bio dominantan, sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija vodio je svoj tim do pobede, a nakon meča viđena je scena koja će vas raznežiti.

Ovo je srpskom centru bio 35. tripl-dabl u sezoni, 22. u plej-ofu, a 220. u karijeri.

Nedostaje mu samo jedan da nadmaši Rasela Vestbruka koji je na 221, a 209 ima u regularnom delu sezone.

Prelepa scena posle trijumfa Nagetsa viđena je na putu do svlačionice.

Os filhos do Nikola Jokic correndo até ele depois do Jogo 1



— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) April 18, 2026

Jokića je sačekala ćerkica Ognjena i odmah mu poletela u zagrljaj. Snimak je ekspresno obišao planetu i postao viralan na društvenim mrežama.

Pogledajte oduševljenog Nikolu kada je video ćerkicu, koja je ukrala tati slavu posle utakmice.

