Snimak koji će vas raznežiti! Ognjena "ukrala" šou Nikoli Jokiću (VIDEO)
Denvere je na startu plej-ofa savladao Minesotu 116:105. Nikola Jokić ponovo je bio dominantan, sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija vodio je svoj tim do pobede, a nakon meča viđena je scena koja će vas raznežiti.
Ovo je srpskom centru bio 35. tripl-dabl u sezoni, 22. u plej-ofu, a 220. u karijeri.
Nedostaje mu samo jedan da nadmaši Rasela Vestbruka koji je na 221, a 209 ima u regularnom delu sezone.
Prelepa scena posle trijumfa Nagetsa viđena je na putu do svlačionice.
Jokića je sačekala ćerkica Ognjena i odmah mu poletela u zagrljaj. Snimak je ekspresno obišao planetu i postao viralan na društvenim mrežama.
Pogledajte oduševljenog Nikolu kada je video ćerkicu, koja je ukrala tati slavu posle utakmice.
