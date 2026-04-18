Košarka

"Sve će biti drugačije..." Vil Klajburn pred plej-in meč Barselona - Crvena zvezda

Filip Milošević

18. 04. 2026. u 15:10

Barselona će u plej-inu dočekati Crvenu zvezdu, a jedan od najboljih košarkaša katalonskog tima Vil Klajburn izneo je očekivanja pred ovaj meč.

Све ће бити другачије... Вил Клајбурн пред плеј-ин меч Барселона - Црвена звезда

Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barsa je u ligaškoj fazi takmičenja oba puta savladala Zvezdu, ali Klajburn ističe do to ne sme da zavara njega i saigrače pred novi susret sa beogradskim timom.

“Biće drugačija utakmica, ne možemo da gledamo na prethodne. Sve će biti drugačije, drugačiji ambijent, moramo da se spremimo za težak meč“, rekao je Klajburn, prenosi katalonski Sport.

