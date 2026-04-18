Zvezda i Partizan trljaju ruke: Evo koliko su zaradili "večiti" od Evrolige

Objavljene su zarade klubova u Evroligi, a evo kako se kotiraju Zvezda i Partizan.

Crveno-beli su imali znatno uspešniji ligaški deo i zauzeli 10. mesto, što im je donelo oko 600.000 evra. Na to se dodaje i bonus od 362.579 evra za poštovanje finansijskog fer-pleja, pa ukupna zarada pre kazni iznosi 962.579 evra. Međutim, zbog disciplinskih prekršaja i izrečenih kazni od 143.500 evra, konačan prihod Zvezde spušta se na 819.579 evra.

Sa druge strane, Partizan je sezonu završio na slabijoj poziciji i inkasirao 225.000 evra za plasman. Uz isti bonus od 362.579 evra po osnovu fer-pleja, ukupna suma iznosi 587.579 evra. Kada se odbiju kazne od 213.000 evra, crno-belima ostaje 374.579 evra.

To jasno pokazuje razliku u učinku između dva beogradska kluba, ali i činjenicu da ni bolji plasman u Evroligi ne donosi ogromne finansijske benefite.

ZARADA NA OSNOVU PLASMANA

1. Olimpijakos – 2.400.000 €

2. Valensija – 2.100.000 €

3. Real Madrid – 1.800.000 €

4. Fenerbahče – 1.500.000 €

5. Žalgiris – 1.200.000 €

6. Hapoel – 1.050.000 €

7. Panatinaikos – 900.000 €

8. Monako – 750.000 €

9. Barselona – 675.000 €

10. Crvena zvezda – 600.000 €

11. Dubai – 525.000 €

12. Makabi – 450.000 €

13. Olimpija Milano – 375.000 €

14. Bajern – 300.000 €

15. Partizan – 225.000 €

16. Pariz – 150.000 €

17. Virtus – /

18. Baskonija – /

19. Efes – /

20. Asvel – /

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?