Zvezda i Partizan trljaju ruke: Evo koliko su zaradili "večiti" od Evrolige
Objavljene su zarade klubova u Evroligi, a evo kako se kotiraju Zvezda i Partizan.
Crveno-beli su imali znatno uspešniji ligaški deo i zauzeli 10. mesto, što im je donelo oko 600.000 evra. Na to se dodaje i bonus od 362.579 evra za poštovanje finansijskog fer-pleja, pa ukupna zarada pre kazni iznosi 962.579 evra. Međutim, zbog disciplinskih prekršaja i izrečenih kazni od 143.500 evra, konačan prihod Zvezde spušta se na 819.579 evra.
Sa druge strane, Partizan je sezonu završio na slabijoj poziciji i inkasirao 225.000 evra za plasman. Uz isti bonus od 362.579 evra po osnovu fer-pleja, ukupna suma iznosi 587.579 evra. Kada se odbiju kazne od 213.000 evra, crno-belima ostaje 374.579 evra.
To jasno pokazuje razliku u učinku između dva beogradska kluba, ali i činjenicu da ni bolji plasman u Evroligi ne donosi ogromne finansijske benefite.
ZARADA NA OSNOVU PLASMANA
1. Olimpijakos – 2.400.000 €
2. Valensija – 2.100.000 €
3. Real Madrid – 1.800.000 €
4. Fenerbahče – 1.500.000 €
5. Žalgiris – 1.200.000 €
6. Hapoel – 1.050.000 €
7. Panatinaikos – 900.000 €
8. Monako – 750.000 €
9. Barselona – 675.000 €
10. Crvena zvezda – 600.000 €
11. Dubai – 525.000 €
12. Makabi – 450.000 €
13. Olimpija Milano – 375.000 €
14. Bajern – 300.000 €
15. Partizan – 225.000 €
16. Pariz – 150.000 €
17. Virtus – /
18. Baskonija – /
19. Efes – /
20. Asvel – /
