Košarka

"Očekuje nas težak meč, ali prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv LJeide u prvenstvu!" Ćavi Paskval pred Barselona - Crvena zvezda

Filip Milošević

18. 04. 2026. u 09:10

Košarkaši Barselone odigraće protiv Crvene zvezde plej-in meč u borbi za ulazak u plej-of. Taj meč je na programu u utorak od 20.45, a trener katalonske ekipe izneo je očekivanja.

Foto: Bane T. St

Posle pobede nad Bavarcima, trener katalonskog tima Ćavi Paskval osvrnuo se i na duel sa crveno-belima.

“Očekuje nas veoma težak i zahtevan meč. To je kompletan tim, sa mnogo talenta na svim pozicijama, sposoban za igru jedan na jedan… Ipak, prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv Ljeide, koja dolazi između i neće biti nimalo laka. Moramo da budemo spremni za utorak“, rekao je Paskval.

Istakao je prednost domačeg terena, ali ostao oprezan.

“Veoma je važno što igramo kod kuće i to nam uvek pomaže. Znamo da nas čeka veoma fizički moćan tim i moraćemo da odgovorimo na to. Uspeli smo u tome oba puta do sada, ali nas očekuje veoma težak i zahtevan meč“, zaključio je španski stručnjak.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
