"Očekuje nas težak meč, ali prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv LJeide u prvenstvu!" Ćavi Paskval pred Barselona - Crvena zvezda
Košarkaši Barselone odigraće protiv Crvene zvezde plej-in meč u borbi za ulazak u plej-of. Taj meč je na programu u utorak od 20.45, a trener katalonske ekipe izneo je očekivanja.
Posle pobede nad Bavarcima, trener katalonskog tima Ćavi Paskval osvrnuo se i na duel sa crveno-belima.
“Očekuje nas veoma težak i zahtevan meč. To je kompletan tim, sa mnogo talenta na svim pozicijama, sposoban za igru jedan na jedan… Ipak, prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv Ljeide, koja dolazi između i neće biti nimalo laka. Moramo da budemo spremni za utorak“, rekao je Paskval.
Istakao je prednost domačeg terena, ali ostao oprezan.
“Veoma je važno što igramo kod kuće i to nam uvek pomaže. Znamo da nas čeka veoma fizički moćan tim i moraćemo da odgovorimo na to. Uspeli smo u tome oba puta do sada, ali nas očekuje veoma težak i zahtevan meč“, zaključio je španski stručnjak.
Preporučujemo
Sada je sve jasno! Poznato kada Zvezda igra meč sezone protiv Barselone
18. 04. 2026. u 08:15
Sad je sve jasno: Poznato sa kog mesta Crvena zvezda dočekuje plej-in u Evroligi!
17. 04. 2026. u 22:05
Zvezda strepi! Žalgiris uništio Pariz, šta to znači za crveno-bele
17. 04. 2026. u 21:12
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)