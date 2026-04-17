Andrej Stojaković doneo odluku! Poznato za koga će nastupati (VIDEO)
Andrej Stojaković je tokom čitave sezone u centru pažnje pošto može da bira da li će igrati za Srbiju ili Grčku. Iako ovo pitanje sve zanima, sam košarkaš je rekao da nije odlučio, da nije ni razmišljao o tome.
Međutim, postavljalo se jedno drugo pitanje, a to je da li će ostati na Ilinoisu ili će promeniti koledž.
Oglasio se i Ilinois, koji je rekao da je gotovo i da će Andrej Stojaković ostati na ovom Univerzitetu. To su odradili i na jako interesantan način. Andrej Stojaković sedi na jednoj stolici gde čita novine, a onda se i javlja svima.
Tako je Ilinois posle braće Ivišić, a onda i Davida Mirkovića zadržao još jednog igrača balkanskih korena.
Preporučujemo
Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"
18. 04. 2026. u 21:19
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
