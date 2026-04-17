"Neozbiljno!" Ostoja Mijailović o odlaganju meča Partizan - Zvezda

Ostoja Mijailović, prvi čovek Partizana govorio je o zahtevu Crvene zvezde da se otkaže "večiti derbi" u ABA ligi.

Košarkaški klub Crvena zvezda zatražio je odlaganje večitog derbija u ABA ligi zbog plej-ina Evrolige, o čemu smo već pisali.

Večiti derbi ABA lige zakazan je za nedelju, 19. april, od 19.30 časova.

Kako prenosi "Sportisimo", predsednik Partizana Ostoja Mijailović je za njihov portal rekao da crno-beli ne žele odlaganje derbija.

- Prvo, Partizan se i dalje nalazi u konkurenciji za prvo mesto i prednost domaćeg terena do kraja takmičenja, naročito jer i utakmica Bosna - Dubai ima takmičarski značaj za oba tima. Bosna se bori za prednost domaćeg terena u plej-inu. Da odigramo derbi posle 10 dana bez utakmice, svoj tim bismo stavili u podređen položaj. Zatim, ulaznice su već u prodaji, veliki broj vlasnika i sezonskih i dnevnih ulaznica za naše utakmice živi van Beograda i dobili smo pregršt poruka zabrinutih ljudi koji su već organizovali put, platili hotele i privatne smeštaje. Ne možemo njih izneveriti. Drugo je bio onaj nesrećni slučaj Beča i bezbednosnih pretnji. I na kraju ili početku, zaista je neozbiljno raditi tako nešto na 48 sati pre podbacivanja. Ekipa se uveliko sprema za derbi - poručio je Mijailović.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA