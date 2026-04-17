As Partizana otkrio sve! Karlik pokušava da me nagovori da ostanem, ali...

EVROLIGAŠKA sezona za Partizan je završena a već se licitira sa imenima koja će crno-beli dres nositi i naredne godine.

Dugo će tekuća sezona Partizana ostati upamćena, kako god da se završi, o tome je za "Meridijan sport" govorio i Bruno Fernando.

- Ovo je verovatno najluđa sezona kroz koju sam prošao, ali ujedno i jedna od najupečatljivijih. To su iskustva kojih ćeš se sećati kasnije u karijeri. Prošli smo kroz mnogo toga, ali smo uspeli da se podignemo i na kraju pronađemo svetlo na kraju tunela. Bilo je ludo, ponosan sam što sam bio deo toga.“

Bruno se pokazao kao odlično pojačanje i vremenom izrastao u jedan od stubova ekipe.

- Bilo je mnogo uspona i padova, dobrih i loših trenutaka. Najvažnije mi je što sam uspeo da izguram sezonu bez pauze i da igram uprkos svim problemima sa povredama – stopalo, skočni zglob, koleno, rame… Od dolaska sam se osećao prihvaćeno i želeo sam to da vratim na terenu. Na sve gledam kao na proces i trudim se da iz toga izvučem maksimum.

Karlik Džons je odlučio da produži saradnju na još dve godine – hoće li i Bruno sa njim u nove pobede?

- Pokušava da me nagovori…, kazao je Fernando o Džonsu, pa nastavio:

- Ovo je sjajno mesto, ali to je nešto o čemu još nisam razmišljao i o tome će odlučivati klub, moji agenti…

