Ne igra se večiti derbi? Zvezda zatražila odlaganje utakmice sa Partizanom u ABA ligi
PARTIZAN i Crvena zvezda trebalo je u nedelju da odigraju utakmicu Top 8 faze ABA lige, ali crveno-beli su zatražili odlaganje utakmice.
Kako prenosi "Sport klub", ekipa s Malog Kalemegdana se za ovaj potez odlučila kako bi imala što više vremena da se spremi za plej-in Evrolige koji se igra u utorak.
Večiti derbi je zakazan za nedelju u 19.30 časova. Ipak, pred četom Saše Obradovića je nedelje u kojoj mogu da obezbede plej-of najelitnijeg evropskog takmičenja.
Kao jedan od argumenara, Zvezda je navela i sezonu 2022/2023 kada je plej-of ABA lige bio nekoliko puta odlagan zbog mečeva Partizana u četvrtfinalu Evrolige protiv Reala.
Ostaje da se vidi da li će ABA liga i crno-beli izaći u susret protivniku, ili ćemo večiti derbi gledati u zakazanom terminu.
