Košarka

Nikola Jokić gleda i ne veruje! NBA liga promenila pravilo zbog Luke Dončića i to nije sve

17. 04. 2026. u 08:09

AMERI sve čine da izbace iz "igre" Nikolu Jokića.

Srbin je konstantno trn u oku Zapadu, a poslednja vest je više nego neverovatna, ako se uzme u obzir šta je momak iz Sombora i koliko jurio da ispuni neki "minimum" utakmica koji bi ga kandidovali za MVP trofej, ali...

NBA liga je odlučila u poslednjem momentu da promeni pravila zbog dva čoveka! Oni su to uradili zbog Luke Dončića, ali i zbog Kejda Kaningema, kako bi im dopustili da se takmiče za MVP nagradu i sva ostala individualna priznanja.

Luka Dončić je odigrao 63 utakmice, što znači da mu nedostaju tek dve kako bi ušao u trku za ova priznanja, a upravo ta dva je propustio zbog toga što je putovao u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svog deteta.

Sada se oglasio i Luka Dončić, koji se zahvalio svima.

- Zahvalan sam NBPA što je zastupala moje interese i NBA ligi na fer odluci. Bilo mi je izuzetno važno da budem prisutan na rođenju svoje ćerke u decembru i zahvalan sam Marku, Džini, Robu, Džej-Džeju i celoj organizaciji Lejkersa na potpunoj podršci i što su mi omogućili da otputujem i budem tamo. Ova sezona mi je bila posebna zbog svega što smo moji saigrači i ja uspeli da ostvarimo i čast mi je što imam priliku da budem uzet u razmatranje za nagrade na kraju sezone – napisao je Luka Dončić.

Svakako da je svima u Srbiji drago zbog Luke Dončića, ali isto tako smo i zatečeni koliko su tokom sezone američki mediji pretili Jokiću da ako ne odigra 65 utakmice sve što je uradio pada u vodu. 

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Osmanlije su učile srpski: Evo koje naše reči Turci i danas koriste
KADA se povede razgovor o srpskom jeziku često se govori o turcizmima, odnosno rečima koje su iz turskog ušle u naš jezik i tu se "odomaćile" tokom viševekovne otomanske prisutnosti u Srbiji. Međutim, malo se zna da su i naša kultura i jezik imali značajan uticaj na turski. Jedan od pokazatelja istorijskog značaja srpskog jezika jeste, između ostalih, i njegov status u Osmanskom carstvu.

16. 04. 2026. u 09:44

Melina DŽinović se sutra udaje: Ovo su detalji venčanja sa milionerom u Monaku - slavlje traje tri dana

