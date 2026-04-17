Nikola Jokić gleda i ne veruje! NBA liga promenila pravilo zbog Luke Dončića i to nije sve
AMERI sve čine da izbace iz "igre" Nikolu Jokića.
Srbin je konstantno trn u oku Zapadu, a poslednja vest je više nego neverovatna, ako se uzme u obzir šta je momak iz Sombora i koliko jurio da ispuni neki "minimum" utakmica koji bi ga kandidovali za MVP trofej, ali...
NBA liga je odlučila u poslednjem momentu da promeni pravila zbog dva čoveka! Oni su to uradili zbog Luke Dončića, ali i zbog Kejda Kaningema, kako bi im dopustili da se takmiče za MVP nagradu i sva ostala individualna priznanja.
Luka Dončić je odigrao 63 utakmice, što znači da mu nedostaju tek dve kako bi ušao u trku za ova priznanja, a upravo ta dva je propustio zbog toga što je putovao u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svog deteta.
Sada se oglasio i Luka Dončić, koji se zahvalio svima.
- Zahvalan sam NBPA što je zastupala moje interese i NBA ligi na fer odluci. Bilo mi je izuzetno važno da budem prisutan na rođenju svoje ćerke u decembru i zahvalan sam Marku, Džini, Robu, Džej-Džeju i celoj organizaciji Lejkersa na potpunoj podršci i što su mi omogućili da otputujem i budem tamo. Ova sezona mi je bila posebna zbog svega što smo moji saigrači i ja uspeli da ostvarimo i čast mi je što imam priliku da budem uzet u razmatranje za nagrade na kraju sezone – napisao je Luka Dončić.
Svakako da je svima u Srbiji drago zbog Luke Dončića, ali isto tako smo i zatečeni koliko su tokom sezone američki mediji pretili Jokiću da ako ne odigra 65 utakmice sve što je uradio pada u vodu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Užas! Vaterpolista seksualno zlostavljao saigrača
17. 04. 2026. u 09:36
Zvezda napravila plan! Reprezentativac Srbije je glavna tema!
17. 04. 2026. u 09:25
Samo u jednoj rečenici: Moneke raspalio maštu delija!
17. 04. 2026. u 08:54
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Kakav žreb! Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal!
Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.
16. 04. 2026. u 13:20
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
