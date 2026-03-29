"MORAMO DA NAĐEMO MENTALNU SNAGU, IMAMO NAJVEĆE AMBICIJE..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Dubai u ABA ligi
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas pred utakmicu petog kola Top 8 faze ABA lige da njegova ekipa mora da pronađe mentalnu snagu i energiju kako bi došla do pobede protiv Dubaija.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova ekipu Dubaija u hali "Aleksandar Nikolić".
"Očekuje nas izuzetno težak meč, pravi evroligaški meč sa ekipom Dubaija, koja ima najveće ambicije u ABA ligi, želi da je osvoji, ali i da se plasira u plej-of Evrolige. Imaju ogroman kvalitet i očekuje nas težak ispit jer i mi imamo najveće ambicije u ovom takmičenju. Moramo da nađemo i mentalnu snagu i energiju za ovaj meč u kome želimo pobedu pred našim navijačima. Važno je i da održavamo taj ritam dobrih rezultata pred sve što nam sledi", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.
Preporučujemo
Komentari (0)