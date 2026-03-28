Košarka

VELIKI USPEH: Zlatibor osvojio KLS (VIDEO)

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 21:28

KOŠARKAŠI Zlatibora ostvarili su veliki uspeh. Oni su postali šampioni KLS-a.

FOTO: N. Paraušić

Sjajnu sezonu igraju izabranici Strajina Nedovića. To je najbolje vidi po tome što su trofej obezbedili četiri kola pre kraja.

Zlatibor je kao gost savladao Mladost Zemun sa 83:76 i na taj način i matematički osiguran titulu prvaka.

Ova ekipa ima neverovatan učinak 24-2, a jedine poraze doživela je od Radničkog sa Crvenog krsta i Vojvodine.

Zlatibor se takmiči i u ABA 2 ligi u kojoj je stigao do četvrtfinala gde ga očekuje majstorica protiv TFT Skoplja. 

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan