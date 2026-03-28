VELIKI USPEH: Zlatibor osvojio KLS (VIDEO)
KOŠARKAŠI Zlatibora ostvarili su veliki uspeh. Oni su postali šampioni KLS-a.
Sjajnu sezonu igraju izabranici Strajina Nedovića. To je najbolje vidi po tome što su trofej obezbedili četiri kola pre kraja.
Zlatibor je kao gost savladao Mladost Zemun sa 83:76 i na taj način i matematički osiguran titulu prvaka.
Ova ekipa ima neverovatan učinak 24-2, a jedine poraze doživela je od Radničkog sa Crvenog krsta i Vojvodine.
Zlatibor se takmiči i u ABA 2 ligi u kojoj je stigao do četvrtfinala gde ga očekuje majstorica protiv TFT Skoplja.
