VELIKI USPEH: Zlatibor osvojio KLS (VIDEO)

KOŠARKAŠI Zlatibora ostvarili su veliki uspeh. Oni su postali šampioni KLS-a.

Sjajnu sezonu igraju izabranici Strajina Nedovića. To je najbolje vidi po tome što su trofej obezbedili četiri kola pre kraja.

Zlatibor je kao gost savladao Mladost Zemun sa 83:76 i na taj način i matematički osiguran titulu prvaka.

Ova ekipa ima neverovatan učinak 24-2, a jedine poraze doživela je od Radničkog sa Crvenog krsta i Vojvodine.

Zlatibor se takmiči i u ABA 2 ligi u kojoj je stigao do četvrtfinala gde ga očekuje majstorica protiv TFT Skoplja.

