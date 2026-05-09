PUTIN GOVOROM I IZRAZOM LICA POKUŠAO DA SAKRIJE ISTINU: Ukrajinci tvrde da je ovo razlog zašto nije bilo tenkova
RUSKI predsednik Vladimir Putin insistirao je da će „pobeda biti naša“ tokom svog govora povodom obeležavanja Dana pobede 9. maja, obraćajući se paradi kojoj nedostaje vojna oprema.
Putinov govor dolazi više od četiri godine od sveobuhvatnog ruskog rata protiv Ukrajine, gde se njegove trupe bore da ostvare zapažene uspehe na bojnom polju, prenosi Kijev independent.
Odluka da se na paradi ove godine ne pokaže nikakav vojni hardver doneta je velikim delom zbog pretnje ukrajinskih sve efikasnijih dalekometnih dronova.
Kompilacija najvećih hitova najsavremenije ruske vojne opreme prikazana je na video snimku prikazanom na ekranima na događaju.
Severnokorejske trupe prvi put su marširale na Crveni trg, naglašavajući produbljivanje odnosa Moskve i Pjongjanga.
Međutim, na Crvenom trgu su bili odsutni i severnokorejski diktator Kim Džong Un i kineski predsednik Si Đinping, koji su prisustvovali paradi 2025. godine u Moskvi.
- Pobeda je uvek bila naša, i uvek će je biti! - rekao je Putin na kraju govora u kojem su dominirali istorijski monolozi i retko se doticao rata u Ukrajini
