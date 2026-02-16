Košarka

SEKUNDA KOJA JE ODUŠEVILA SRBIJU! Nikola Jokić predstavljen na Ol-Staru, a na velikom ekranu Srbija zajedno sa Kosovom i Metohijom! (VIDEO)

Filip Milošević

16. 02. 2026. u 08:54

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić osmi put učestvovao je na čuvenom Ol-staru, a ono što je mnogima zapalo za oko tokom predstavljanja jeste da je Srbija prikazana sa Kosovom i Metohijom u svom sastavu.

Foto: Printskrin

Time je u potpunosti očuvan teritorijalni integritet naše zemlje, a ova slika poslata je u mnoge zemlje širom sveta, gde se prenos prati putem malih ekrana, pošto se ovaj duel emituje u skoro svakom ćošku naše planete.

Svakako sjajan gest na otvaranju NBA All Stara!

