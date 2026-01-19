"NEVEROVATNO! KAKAV ČOVEK" Donatas Motijeunas pred Monako - Crvena zvezda ne može da dođe sebi zbog jednog saigrača

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas izjavio je danas u Beogradu da "crveno-beli" moraju da se bore od prvog do poslednjeg minuta na utakmici protiv Monaka ako žele da ostvare pobedu u narednom meču Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u utorak od 18.45 časova ekipi Monaka u 23. kolu Evrolige.

Motejunas je u Crvenu zvezdu stigao iz Monaka.



"Trener i ja smo pričali kako Monako igra kod kuće, iz ličnog iskustva znam da igraju mnogo bolje u svojoj dvorani, nego na strani. Mnogo više fizički igraju, dosta su agresivniji, ako im date da uhvate svoj tok, teško je dobiti ih. Ne smemo da im dopustimo da to urade, moramo da se borimo. Trener je uradio sjajan posao na prošloj utakmici, došao je na poluvremenu u svlačionicu kad smo gubili sa 13 razlike i napravio je da se osećamo bolje, smirio nas je. Moramo da se borimo od prvog do poslednjeg minuta. Ta borba se isplatila u drugom poluvremenu, neće svaka utakmica biti lepa, ali najvažnija je pobeda. Možda ćemo praviti greške, ali moramo da se borimo na svakoj utakmici", rekao je Motejunas u obraćanju novinarima.



On je naglasio da se principi igre Crvene zvezde nisu promenili.

"Radimo skauting, verujemo stručnom štabu, pričali smo šta ne valja, prolazili smo kroz to. Ako nešto nije jasno, gledamo da radimo bolje. U jednom momentu smo bili jedan od najboljih timova u Evroligi. Ništa se nije promenilo, toliko je utakmica, zaboravili smo neke principe, ali to je naš posao, radili smo na tome, nadam se da smo postali bolji", naveo je košarkaš Crvene zvezde.



Crvena zvezda je na pojedinim mečevima imala probleme u odbrani.



"Gledali smo klipove sa prošlih utakmica. Sezona je teška, u mom profesionalnoj karijeri nisam upoznao tim koji non-stop unapređuje formu. Možemo da pričamo danima, ali u isto vreme znamo da treba da ostanemo na vrhu što duže i što kraće na dnu. Normalno je sve, neki timovi to prolaze na početku sezone, drugi usred sezone. Ne treba da imamo padove na kraju sezone kada je svaki meč važan", rekao je Motejunas.



On je pohvalio Džoela Bolomboja.

"Impresioniran sam kakav je igrač. Ima snagu, ima dobar dodir, neverovatan je čovek pre svega i sjajan igrač. Srećni smo što je tu. Naš posao je da dobijamo, a ne da se borimo za minute, to je posao trenera da rasporedi. Sada ćemo imati malo više izmena na treningu", istakao je košarkaš Crvene zvezde.



Košarkaši Monaka se nalaze na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i sedam poraza, dok je Zvezda na 10. poziciji sa učinkom 12/10.

