TOTALNI ŠOK! Ovo niko nije očekivao pred meč Partizan - Bajern

PARTIZAN večeras dočekuje Bajern iz Minhena od 20.45 u utakmici koja će u mnogome odlučiti sudbinu šampiona Srbije u nastavku sezone.

Rasulou Humskoj, odlazak Željka Obradovića i velika nepoznanica zvana Partizan pred sudar sa nemačkim timom nije uticalo na svetske kladionice.

Uprkos tome što gosti stižu sa boljim skorom, kvote jasno određuju domaćina kao favorita. Na pobedu Partizana ponuđena je kvota 1,70, dok je trijumf Bajerna postavljen na 2,55, što je totalni šok.

Crno-beli imaju učinak od četiri pobede i devet poraza, dok nemački predstavnik u duel ulazi sa pet trijumfa i osam neuspeha.

Odlazak Željka Obradovića došao je neočekivano rano za Partizan, bar po reakciji navijača. Velika senka nepoznanice nadvila se nad "Beogradskom arenom". Kuda i kako dalje? Šta je sledeće? Kakav će biti odgovor i odnos igrača? Ko će biti Željkov naslednik?

Bilo bi lakše da se otišlo na gostovanje, da se ekipa kloni drame i tenzije, te da se tako lakše koncentriše na teren. Ovako, čitav tim, okrnjeni stručni štab i funkcioneri Partizana suočiće se sa navijačima oči u oči posle burnih dešavanja sa kulminacijom u Surčinu, gde je Obradović dočekan po povratku iz Atine.

Podeljene emocije će vladati na tribinama između bezrezervne podrške klubu, ma ko da brani njegove boje i ma koji da je rival, i istovremeno besa usmerenog ka glavnim funkcionerima. Niko ne zna u šta će eskalirati nagomilano nezadovoljstvo "grobara". Pa tako ni kladionice koje drže Partizana kao favorita na meču sa Bajernom.

