VAŠINGTON U RASULU, A TRISTAN... Reprezentativac Srbije pokazao zbog čega je došao u NBA (VIDEO)

Košarkaši Filadelfije pobedili su u noći između utorka i srede Vašington 121:101 i naneli mu 17. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

FOTO: Tanjug/AP

Filadelfiju je do pobede predvodio Tajris Maksi sa 35 poena, od kojih je 20 postigao u trećoj četvrtini, a imao je i šest asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte. On je iz igre šutirao 13/26 i u 20. uzastopnoj utakmici postigao je najmanje 20 poena. Nije igrao u poslednjoj deonici.

Džered Mekejn pobedi je doprineo sa 14 poena, Andre Dramond sa 12 poena i 10 skokova, a Džabari Voker sa 10 poena i 12 skokova.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio srpski košarkaš Tristan Vukčević koji je za nepuna 22 minuta postigao 16 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije. Marvin Begli dodao je 13 poena i osam skokova, a Džastin Šempeni 13 poena i sedam skokova.

Sa tri pobede i 17 poraza Vašington je druga najslabija ekipa u ligi, a Filadelfija je na 11/9.

Košarkaši Toronta pobedili su Portland 121:118 i prekinuli niz od dva poraza. U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, Skoti Barns postigao je 28 poena uz po sedam skokova i asistencija, Imanuel Kvikli imao je 23 poena i osam asistencija, a Brendon Ingram 21 poen i šest skokova.

U ekipi Portlanda Deni Avdija postigao je 25 poena uz 14 asistencija i osam skokova, Šejdon Šarp 23 poena, a Tumani Kamara 21 poen uz sedam skokova.

Košarkaši Minesote pobedili su posle produžetka Nju Orleans 149:142 i naneli mu 13. poraz u poslednjih 14 utakmica. Entoni Edvards predvodio je Minesotu sa 44 poena, od kojih je 34 postigao u drugom poluvremenu, kao i koš za produžetak 2,3 sekunde pre kraja regularnog dela.

Rudi Gober dodao je 26 poena i 13 skokova, Naz Rid 18 poena, šest asistencija i pet skokova, a Džulijus Rendl 16 poena, šest asistencija i pet skokova.

U ekipi iz Nju Orleansa, koja je najlošija u ligi (3/19) najefikasniji su bili Trej Marfi sa 33 poena uz 15 skokova, Sadik Bej sa 22 poena i Derik Kvin i Džeremaja Firs sa po 21 poenom.

U ostalim utakmicama San Antonio je pobedio Memfis 126:119, a Boston je uz 42 poena Džejlena Brauna pobedio Njujork 123:117 i prekinuo niz Niksa od četiri pobede.

