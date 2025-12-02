NIKOLA JOKIĆ JE SILA, ALI... NBA liga je na ovo čekala 29 godina

Srpski košarkaš Nikola Jokić je protiv Dalas Maveriksa ostvario 11. tripl-dabl u sezoni, odigrao maestralnu četvrtinu, ali je nažalost Denver poražen 131:121.

Foto AP

Srbin je nastavio dominaciju utakmicu sa Dalasom završio je sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali mu se sigurno nije radovalo zbogh četvrtog uzastopnog poraza Nagetsa kod kuće.

Momak iz Sombora je novi tripl-dabl upisao još pre početka poslednje četvrtine – već tada je imao 26 poena, 16 skokova i 12 asistencija, čime je ponovo demonstrirao potpunu kontrolu nad igrom.

Players with 15+ points, 9+ rebounds and 6+ assists in a quarter since 1996-97:



- Nikola Jokic (tonight in the 1st quarter)



That's the list 🃏 pic.twitter.com/wRu1D3HNNe — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 2, 2025

A ono što je uradio u prvoj deonici – to je već čista raritetna košarkaška umetnost. Jokić je prvu četvrtinu završio sa 15 poena, devet skokova i šest asistencija, pa ga je samo jedan skok i četiri asistencije delilo od tripl-dabla za 12 minuta igre!

Time je postao prvi igrač još od sezone 1996/97 koji je u uvodnoj deonici zabeležio takav učinak. Nažalost, na kraju su mu saigrači pokvarili veličanstvenu noć.