Košarka

NIKOLA JOKIĆ JE SILA, ALI... NBA liga je na ovo čekala 29 godina

Новости онлине

02. 12. 2025. u 06:42

Srpski košarkaš Nikola Jokić je protiv Dalas Maveriksa ostvario 11. tripl-dabl u sezoni, odigrao maestralnu četvrtinu, ali je nažalost Denver poražen 131:121.

НИКОЛА ЈОКИЋ ЈЕ СИЛА, АЛИ... НБА лига је на ово чекала 29 година

Foto AP

Srbin je nastavio dominaciju utakmicu sa Dalasom završio je sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali mu se sigurno nije radovalo zbogh četvrtog uzastopnog poraza Nagetsa kod kuće.

Momak iz Sombora je novi tripl-dabl upisao još pre početka poslednje četvrtine – već tada je imao 26 poena, 16 skokova i 12 asistencija, čime je ponovo demonstrirao potpunu kontrolu nad igrom.

A ono što je uradio u prvoj deonici – to je već čista raritetna košarkaška umetnost. Jokić je prvu četvrtinu završio sa 15 poena, devet skokova i šest asistencija, pa ga je samo jedan skok i četiri asistencije delilo od tripl-dabla za 12 minuta igre!

Time je postao prvi igrač još od sezone 1996/97 koji je u uvodnoj deonici zabeležio takav učinak. Nažalost, na kraju su mu saigrači pokvarili veličanstvenu noć.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi