NIKOLA JOKIĆ JE SILA, ALI... NBA liga je na ovo čekala 29 godina
Srpski košarkaš Nikola Jokić je protiv Dalas Maveriksa ostvario 11. tripl-dabl u sezoni, odigrao maestralnu četvrtinu, ali je nažalost Denver poražen 131:121.
Srbin je nastavio dominaciju utakmicu sa Dalasom završio je sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali mu se sigurno nije radovalo zbogh četvrtog uzastopnog poraza Nagetsa kod kuće.
Momak iz Sombora je novi tripl-dabl upisao još pre početka poslednje četvrtine – već tada je imao 26 poena, 16 skokova i 12 asistencija, čime je ponovo demonstrirao potpunu kontrolu nad igrom.
A ono što je uradio u prvoj deonici – to je već čista raritetna košarkaška umetnost. Jokić je prvu četvrtinu završio sa 15 poena, devet skokova i šest asistencija, pa ga je samo jedan skok i četiri asistencije delilo od tripl-dabla za 12 minuta igre!
Time je postao prvi igrač još od sezone 1996/97 koji je u uvodnoj deonici zabeležio takav učinak. Nažalost, na kraju su mu saigrači pokvarili veličanstvenu noć.
Preporučujemo
KAKAV ŠOK U DENVERU! Nikola Jokić gleda i ne veruje šta se desilo (VIDEO)
02. 12. 2025. u 06:15
NAJNOVIJE VESTI IZ DENVERA: Evo kako je povređeni Nikola Jokić sada
01. 12. 2025. u 12:42
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
01. 12. 2025. u 12:30
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (0)