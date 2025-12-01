IZ BOSNE GRME! Zbog Crvene zvezde žestoko napali ABA ligu
Košarkaški klub Bosna uputio je protestno pismo ABA ligi zbog termina odigravanja utakmice sa Crvenom zvezdom.
Meč ekipe iz Sarajeva i crveno-belih zakazan je za ponedeljak (8. decembar) od 17.00, što je izazvalo negodovanje domaćina.
Povratnik u regionalni šampionat tražio je od takmičenja da se susret sa Beograđanima odloži, jer dva dana kasnije putuju u Rumuniju na megdan Oradei u FIBA Evrokupu. Takođe, ističu da je satnica utakmice upitna i da je bez prava stavljena u "manje atraktivan termin".
"ABA liga je u dogovoru sa Crvenom zvezdom i Arena Sport TV zakazala utakmicu ABA lige u kojoj je naš klub domaćin u ponedeljak, 8. decembra u 17 sati. Bezuspešno smo pokušavali pomeriti datum održavanja utakmice, jer u roku od 48 sati igramo gostujuću utakmicu FIBA Eurokupa u Oradei u Rumuniji. Kada naši sportski razlozi nisu uvaženi, ABA liga donosi odluku da se sportski važna i atraktivna utakmica ABA lige igra u neatraktivnom terminu radnog dana. Slično se dogodilo i kada smo domaću utakmicu igrali protiv podgoričke Budućnosti", ističu iz KK Bosne.
U nastavku saopštenja optužuju ABA ligu za potpuno odsustvo fer-pleja i veruju da je šampionat sličnim potezima izgubio takmičarski karakter.
"Ovim ABA liga potvrđuje odsustvo bilo kakvog sportskog značaja takmičenja, sportskog fer-pleja između učesnika, te marketinšku i medijsku neatraktivnost utakmice, koju je potvrdio nosilac TV prava stavljajući utakmicu u manje gledanom terminu. Postavljamo otvoreno pitanje javnosti i klubovima - vlasnicima lige o daljem smislu održavanja ovog koncepta lige koja je izgubila takmičarski format lige, regionalni karakter, rezultatski značaj i publiku", navode iz sarajevskog kluba.
