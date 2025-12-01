A POSLE BRUKE... Evo šta su uradili Bosanci "kada su razapeli" Srbe

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 74:72 u drugom kolu prve grupne faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Foto: FIBA

Međutim, posle meča se više priča o onome van košarke. Naime, neviđena bruka i skandal obeležili su početak utakmice, pošto su navijači domaće reprezentacije izviždali himnu Srbije, "Bože pravde". Cela "Skenderija" je krenula da zviždi, a onda su usledili i sramotni povici na račun naše zemlje "Niko te nikada mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kur*a balkanska".

Mediji u Bosni Hercegovini nisu se potrudili da osude sramno ponašanje navijača. Portal "Klix.ba" u tekstu pod naslovom "Od sjaja do očaja: Košarkaši BiH vodili skoro celu utakmicu pa izgubili od Srbije u Skenderiji" opisuje tok meča i kako je naša reprezenatcija došla do pobede. U drugom tekstu istuču kako je deo navijača sramno skandirao protiv Srbije.

"Ipak ono što je zasenilo inače sjajnu atmosferu na utakmici jeste sramotno, da ne kažemo ružno navijanje dela naših navijača, pogotovo na kraju susreta. Između ostalog skandiralo se "gazi četnike", a treba dodati da je i himna Srbije na samom početku žestoko izviždana", piše klix.ba.

Portal "SportSport.ba" piše: "Zmajevi nisu izdržali! Kratka rotacija donijela pobedu Srbiji", dok su u posebnom tekstu naveli kako su navijači "bocnuli Srbiju".

"Avaz.ba" ide i korak dalje i ističe da se Srbija provukla u Skenderiji: "Zmajevi bili na korak od senzacije, ali nisu uspeli: Srbija se "provukla" u prepunoj Skenderiji", dok je naslov drugogt teksta: "Himna Srbije u Skenderiji dočekana sa zvižducima i pesmom "Srbijo, kur** balkanska".

"Himna Srbije "Bože pravde" u Skenderiji je dočekana uz velike zvižduke i pesmu "Srbijo, kur** balkanska". Neki su navijači i s aplauzom dočekali himnu gostiju", piše pomenuti portal bez reči osude za uvrede.

"ATV", portal iz Republike Srpske, osuđuje zvižduke za himnu Bože pravde.

"Košarkaši reprezentacije Srbije igraju protiv BiH u Sarajevu u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a igrače je dočekala veoma neugodna atmosfera pre samog početka meča. Naime, srpski igrači su dočekani zvižducima, a publika u Skenderiji je izviždala i himnu "Bože prave", te je uvredljivo skandirala".