A POSLE BRUKE... Evo šta su uradili Bosanci "kada su razapeli" Srbe
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 74:72 u drugom kolu prve grupne faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Međutim, posle meča se više priča o onome van košarke. Naime, neviđena bruka i skandal obeležili su početak utakmice, pošto su navijači domaće reprezentacije izviždali himnu Srbije, "Bože pravde". Cela "Skenderija" je krenula da zviždi, a onda su usledili i sramotni povici na račun naše zemlje "Niko te nikada mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kur*a balkanska".
Mediji u Bosni Hercegovini nisu se potrudili da osude sramno ponašanje navijača. Portal "Klix.ba" u tekstu pod naslovom "Od sjaja do očaja: Košarkaši BiH vodili skoro celu utakmicu pa izgubili od Srbije u Skenderiji" opisuje tok meča i kako je naša reprezenatcija došla do pobede. U drugom tekstu istuču kako je deo navijača sramno skandirao protiv Srbije.
"Ipak ono što je zasenilo inače sjajnu atmosferu na utakmici jeste sramotno, da ne kažemo ružno navijanje dela naših navijača, pogotovo na kraju susreta. Između ostalog skandiralo se "gazi četnike", a treba dodati da je i himna Srbije na samom početku žestoko izviždana", piše klix.ba.
Portal "SportSport.ba" piše: "Zmajevi nisu izdržali! Kratka rotacija donijela pobedu Srbiji", dok su u posebnom tekstu naveli kako su navijači "bocnuli Srbiju".
"Avaz.ba" ide i korak dalje i ističe da se Srbija provukla u Skenderiji: "Zmajevi bili na korak od senzacije, ali nisu uspeli: Srbija se "provukla" u prepunoj Skenderiji", dok je naslov drugogt teksta: "Himna Srbije u Skenderiji dočekana sa zvižducima i pesmom "Srbijo, kur** balkanska".
"Himna Srbije "Bože pravde" u Skenderiji je dočekana uz velike zvižduke i pesmu "Srbijo, kur** balkanska". Neki su navijači i s aplauzom dočekali himnu gostiju", piše pomenuti portal bez reči osude za uvrede.
"ATV", portal iz Republike Srpske, osuđuje zvižduke za himnu Bože pravde.
"Košarkaši reprezentacije Srbije igraju protiv BiH u Sarajevu u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a igrače je dočekala veoma neugodna atmosfera pre samog početka meča. Naime, srpski igrači su dočekani zvižducima, a publika u Skenderiji je izviždala i himnu "Bože prave", te je uvredljivo skandirala".
Preporučujemo
TENISKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo jedan od najvećih svih vremena
01. 12. 2025. u 09:40
ZBOG NjEGA JE NASTAO HAOS! Predsednik Partizana otkrio ko je "krtica" u Humskoj
01. 12. 2025. u 09:12
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam sledeće predloge.
01. 12. 2025. u 07:00
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)