ŠOK ZA NAVIJAČE PARTIZANA: Otkazan sastanak Željka Obradovića i Uprave kluba

Neće skoro da se završi saga između Partizana i Željka Obradovića. Najnovije informacije stigle su pred najavljeni sastanak.

Foto: Profimedia

Dug dan za crno-bele postaće još duži.

Kako saznaje "Mocart sport", dogovoreni novi sastanak između Uprave kluba i najtrofejnijeg evropskog trenera koji je trebao da se održi danas u 11 časova je pomeren. I to za početak sledeće nedelje.

Razlog ovakve odluke je što pojedini članovi UO trenutno nisu u zemlji, a aktuelna situacija trenutno zahteva najozbiljniji dijalog.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?