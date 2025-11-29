ŠOK ZA NAVIJAČE PARTIZANA: Otkazan sastanak Željka Obradovića i Uprave kluba
Neće skoro da se završi saga između Partizana i Željka Obradovića. Najnovije informacije stigle su pred najavljeni sastanak.
Dug dan za crno-bele postaće još duži.
Kako saznaje "Mocart sport", dogovoreni novi sastanak između Uprave kluba i najtrofejnijeg evropskog trenera koji je trebao da se održi danas u 11 časova je pomeren. I to za početak sledeće nedelje.
Razlog ovakve odluke je što pojedini članovi UO trenutno nisu u zemlji, a aktuelna situacija trenutno zahteva najozbiljniji dijalog.
