"DELIJE" SAZNALE SJAJNU VEST: Zvezda konačno dočekala ono što joj je dugo izmicalo

KK Crvena zvezda muku jmuči sa povređenim igračima ove sezone, a sada su dočekali i jednu lepu vest.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, prema saznanjima portala "Meridian" košarkaš crveno-belih, Devonte Grejem, oporavio se potpuno od povrede i debitovaće na meču između Beča i Crvene zvezde u ABA ligi koji je na programu u nedelju od 18 časova.

Ovo je sjajna vest za Sašu Obradovića i navijače Zvezde jer su konačno dočekali da zaigra možda i najzvučnije pojačanje koje je došlo proteklog leta.

