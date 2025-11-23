Košarka

GOŠĆAMA CEO PLEN: Košarkašice Kraljeva poražene od Mege Superbet pred svojim navijačima

Goran Ćirović

23. 11. 2025. u 11:37

Košarkašice Kraljeva doživele su i peti poraz ove sezone i tako sa samo dva dosadašnja trijumfa ostale u donjem delu tabele Prve ženske lige Srbije.

ГОШЋАМА ЦЕО ПЛЕН: Кошаркашице Краљевa поражене од Меге Супербет пред својим навијачима

G.Šljivić (arhiva)

U 7. kolu nacionalnog šampionata „malene“ su poražene u „kutiji šibica“ na Ibarskom keju od Mege Superbet rezultatom 50:72 (19:14, 13:18, 6:17, 12:23) zahvaljujući mnogo boljoj igri gošći u trećoj i četvrtoj četvrtini kada su Kraljevčankama dozvolile da postignu samo 18 koševa.

Dvocifreni učinak u domaćoj ekipi imala je samo najiskusnija Dragana Gobeljić sa 16 poena, dok su redovima Mege Popović i Brenjo postigle po 18 poena.

U narednom kolu Kraljevo gostuje Korać Akademiji u Beogradu, a Megi predstoji derbi protiv Partizana.

