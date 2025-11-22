"MNOGO SE PROMENIO..." Nik Kaltes o Željku Obradoviću

Plejmejker Partizana, Nik Kalates, govorio je o mnogim temama a jedna od njih je i Željko Obradović.

FOTO: N. Skenderija

U razgovoru za Eurohoops se osvrnuo na prošlost, ali i sadašnjost. Napravio paralelu dva Željka – onog iz Panatinaikosa i današnjeg iz Partizana.

Iako ima 36 godina, i dalje ne misli o kraju karijere.

“Samo mi je važno da uživam u košarci. Ako ne uživam, otići ću kući i reći da sam ostavio sve na terenu. Još uživam, još volim. Volim takmičarski duh na terenu. Ako sam zdrav, osećam se sjajno”, rekao je Kalates na početku razgovora.

Setio se vremena kad je došao u Evrope direktno s koledža. Nije mu bilo lako u Panatinaikosu pod komandom urpavo Obradovića.

„Nisam imao pojma šta je evropska košarka. Mislio sam da sam jedan od najboljih univerzitetskih igrača. I dođem u tim kao što je Panatinaikos… Nisam ni znao ko je Panatinaikos. Mislio sam da ću odmah igrati, da ću voditi igru, A nisam uopšte igrao prve godine. ‘Ubili’ su me na treninzima. Nisam uživao. Mislio sam, ne znam da li mogu da izdržim u Evropi. Možda to nije dobro za mene.“

Progres je bio neminovan s njegovim igračkim kvalitetima.

„U drugoj godini, sazreo sam kao igrač i kao osoba i počeo da shvatam šta trener želi od mene. Šta mu treba i šta zahteva. I to mi je pomoglo da rastem. Jer da sam igrao ranije, imao bih ‘veliku glavu’. Željko je, naravno, bio ogroman deo u tome što sam postao igrač kakav sam danas.“

Istakao je najveću razliku u odnosu Željka prema igračima.

„Mnogo se promenio. Mnogo je mirniji. Vidim stvari tokom utakmice i treninga i mislim se, pre 15 godina, verovatno bi uzeo nekog uhvatio ga za uvo, ili ga udario tablom po glavi. Sada je mirniji, ali jednako – ili čak više – zahtevan.“

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA