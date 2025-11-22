"NE TREBA TROŠITI REČI NA TIM I TRENERA CRNO-BELIH" Petar Mijović pred meč Partizan - Studentski centar

Košarkaši Partizana dočekuju u nedelju od 20 časova Studentski centar, a trener gostiju Petar Mijović izneo je očekivanja pred ovaj duel.

“Partizan je izuzetan protivnik – tu zaista ne treba trošiti reči kada je u pitanju njihov igrački kadar i trener Željko Obradović. Sigurno nas očekuje izuzetno težak posao. U prethodnom kolu protiv Kluža izgledali smo veoma loše, i bez obzira na kvalitet protivnika, ne smemo sebi da dozvolimo da ponovimo takav nivo igre”, rekao je Mijović.

Trener Studentskog centra je svestan kako ekipa treba da se unapredi.

“Moramo da unapredimo svoj performans i budemo značajno bolji. Očekujem da u segmentima koji se tiču pik-en-rol odbrane, odbrane jedan na jedan, kao i intenziteta trčanja u oba pravca, pružimo mnogo bolju reakciju nego u prošloj utakmici i ostavimo bolji utisak”.

Izabranici Mijovića su u dosadašnjem delu ABA lige ostvarili dve pobede i pet poraza, dok je Partizan jedini neuspeh doživeo u Dubaiju.

“Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv, svi znamo, kakvog protivnika. Suvišno je trošiti reči o kakvoj se ekipi radi. Protekle nedelje smo se spremali za njih i mislim da smo uradili dobar posao. Idemo u Beograd da pokušamo da se nadigravamo i, ako nam se ukaže prilika, da pokušamo da dođemo do pobede”, rekao je kapiten Nikola Pavlićević.

