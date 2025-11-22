ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Nikola Jokić demolirao rakete, Denveru drama protiv Hjustona

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Hjuston roketse rezultatom 112:109 i zabeležili 12. trijumf u sezoni.

Igrači Denvera su u veoma uzbudljivoj završnici imali deblje živce, što im je pomoglo da prebrode jedno od najtežih gostovanja u ligi.

Posle fenomenalne prve četvrtine su gosti imali čak 13 poena prednosti, ali je odgovor Hjustona bio veoma brz i konkretan.

Uspeli su da preokrenu već do poluvremena i sa mnogo boljim momentumom uđu u drugo poluvreme.

Početkom treće deonice su Nagetsi imali dobru seriju, ali je poslednjih 15-ak minuta susreta proteklo u veoma izjednačenoj borbi, koja je na kraju pripala ekipi Dejvida Adelmana.

NIKOLA JOKIĆ HITS THE CLUTCH FREE THROWS.

NUGGETS SURVIVE A THRILLER.



Denver defeats Houston to move to 9-1 in their last 10 games and 2-1 in West Group C! pic.twitter.com/ogGNiaijFZ — NBA (@NBA) November 22, 2025

Jokić je na 2,7 sekundi do kraja pogodio dva slobodna bacanja, a šut Alperena Šenguna za produžetak sa pola terena nije bio precizan.

Kao i obično, najzaslužniji za pobedu Denvera bio je Nikola Jokić sa 34 poena, deset skokova i devet asistencija.

Džamal Mari je dodao 26 poena i deset asistencija, a Tim Hardavej Džunior 12 poena.

Hjuston je predvodio Rid Šepard sa 27 poena, a pratili su ga Ejmen Tompson sa 22, Džabari Smit sa 21, Šengun sa 14 i Kevin Durent sa 13 poena.

Denver naredni meč igra u noći između subote i nedelje protiv Sakramento kingsa.

