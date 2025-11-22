ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Nikola Jokić demolirao rakete, Denveru drama protiv Hjustona
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Hjuston roketse rezultatom 112:109 i zabeležili 12. trijumf u sezoni.
Igrači Denvera su u veoma uzbudljivoj završnici imali deblje živce, što im je pomoglo da prebrode jedno od najtežih gostovanja u ligi.
Posle fenomenalne prve četvrtine su gosti imali čak 13 poena prednosti, ali je odgovor Hjustona bio veoma brz i konkretan.
Uspeli su da preokrenu već do poluvremena i sa mnogo boljim momentumom uđu u drugo poluvreme.
Početkom treće deonice su Nagetsi imali dobru seriju, ali je poslednjih 15-ak minuta susreta proteklo u veoma izjednačenoj borbi, koja je na kraju pripala ekipi Dejvida Adelmana.
Jokić je na 2,7 sekundi do kraja pogodio dva slobodna bacanja, a šut Alperena Šenguna za produžetak sa pola terena nije bio precizan.
Kao i obično, najzaslužniji za pobedu Denvera bio je Nikola Jokić sa 34 poena, deset skokova i devet asistencija.
Džamal Mari je dodao 26 poena i deset asistencija, a Tim Hardavej Džunior 12 poena.
Hjuston je predvodio Rid Šepard sa 27 poena, a pratili su ga Ejmen Tompson sa 22, Džabari Smit sa 21, Šengun sa 14 i Kevin Durent sa 13 poena.
Denver naredni meč igra u noći između subote i nedelje protiv Sakramento kingsa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
