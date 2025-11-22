Košarka

ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Nikola Jokić demolirao rakete, Denveru drama protiv Hjustona

Новости онлајн

22. 11. 2025. u 08:04

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Hjuston roketse rezultatom 112:109 i zabeležili 12. trijumf u sezoni.

ШТА РАДИ ОВАЈ ЧОВЕК!? Никола Јокић демолирао ракете, Денверу драма против Хјустона

FOTO: Tanjug/AP

Igrači Denvera su u veoma uzbudljivoj završnici imali deblje živce, što im je pomoglo da prebrode jedno od najtežih gostovanja u ligi.

Posle fenomenalne prve četvrtine su gosti imali čak 13 poena prednosti, ali je odgovor Hjustona bio veoma brz i konkretan.

Uspeli su da preokrenu već do poluvremena i sa mnogo boljim momentumom uđu u drugo poluvreme.

Početkom treće deonice su Nagetsi imali dobru seriju, ali je poslednjih 15-ak minuta susreta proteklo u veoma izjednačenoj borbi, koja je na kraju pripala ekipi Dejvida Adelmana.

Jokić je na 2,7 sekundi do kraja pogodio dva slobodna bacanja, a šut Alperena Šenguna za produžetak sa pola terena nije bio precizan.

Kao i obično, najzaslužniji za pobedu Denvera bio je Nikola Jokić sa 34 poena, deset skokova i devet asistencija.

Džamal Mari je dodao 26 poena i deset asistencija, a Tim Hardavej Džunior 12 poena.

Hjuston je predvodio Rid Šepard sa 27 poena, a pratili su ga Ejmen Tompson sa 22, Džabari Smit sa 21, Šengun sa 14 i Kevin Durent sa 13 poena.

Denver naredni meč igra u noći između subote i nedelje protiv Sakramento kingsa.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno