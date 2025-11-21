MA, KAKO JE OVO MOGUĆE!? FIBA objavila rang listu, Srbija daleko od vrha

Pred početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine FIBA je objavila rang listu najboljih selekcija Evrope, a Srbija se nalazi na neočekivanom mestu.

FOTO: FIBA.Basketball

Stoji da se Srbija nije pokazala na Evropskom prvenstvu, ali je malo ko mogao da pretpostavi da će "orlovi" biti na četvrtom mestu.

Na prvom mestu je, očekivano, aktuelni evropski i svetski prvak - Nemačka. Sledi vicešampion Evrope - Turska, a potom i Grčka.

How are we feeling about this? 🤔🔋



Vol. 1 of the SMART Power Rankings is out!#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/Pwt9EQbOgg — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 21, 2025

Iza Srbije su ostale reprezentacije poput Francuske, Litvanije, našeg dželata sa EP Finske, Poljske, Slovenije i Gruzije.

