MA, KAKO JE OVO MOGUĆE!? FIBA objavila rang listu, Srbija daleko od vrha
Pred početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine FIBA je objavila rang listu najboljih selekcija Evrope, a Srbija se nalazi na neočekivanom mestu.
Stoji da se Srbija nije pokazala na Evropskom prvenstvu, ali je malo ko mogao da pretpostavi da će "orlovi" biti na četvrtom mestu.
Na prvom mestu je, očekivano, aktuelni evropski i svetski prvak - Nemačka. Sledi vicešampion Evrope - Turska, a potom i Grčka.
Iza Srbije su ostale reprezentacije poput Francuske, Litvanije, našeg dželata sa EP Finske, Poljske, Slovenije i Gruzije.
