KAKAV BI OVO TRANSFER BIO: Boban Marjanović u pregovorima sa članom ABA lige

21. 11. 2025. u 18:12

NAJNOVIJE vest iz ABA lige su veoma interesantne. Ponovo bi, posle 10 godina u ovom takmičenju mogao da zaigra Boban Marjanović.

FOTO: Profimedia

Isksuni centar je u pregovorima sa Ilirijom, prenosi "Mozzartsport". Novi član ABA lige je prevashodno posvećen razvoju mladih igrača, ali treba imati i nekoliko iskusnih uz koje bi oni stastavili i napredovali.

Boje ovog slovenačkog kluba brane bivši košarkaši Partizana Edo Murić i Ognjen Jaramaz, a sad bi mogao da im se priduži i nekadašnji član Crvene zvezde.

Nema dileme da bi Marjanović bio veliko pojačanje za tim Stipea Modrića, s obzriom na to da ogromno iskustvo poseduje ovaj 37-godišnjak.

Ovaj 224 centimetra visoki centar je u bogatoj karijeri igrao za Hemofarm, Radnički Kragujevac, CSKA, Žalgiris, Nižnji Novgorod, Megu, Crvenu zvezdu, odakle se posle dve sjajne sezone otisnuo u NBA ligu.

U najjačem košarkaškom klupskom takmičenju na svetu je proveo devet godina, braneći boje San Antonija, Detroita, LA Klipresa, Filadelfije, Dalasa i Hjustona.

On se prošle sezone vratio u Evropu i zaigrao je za Fenerbahče. Ipak, nije se dobro snašao i krenuo je put Kine, gde takođe nije puno igrao (upisao samo pet nastupa).

Podsetimo, Ilirija se u B grupi ABA lige nalazi na poslednjem devetom mestu sa učinkom 2-4.

