DRAMA PRIPALA VALENSIJI: Crvena zvezda pala u neizvesnoj završnici u Evroligi!

CRVENA zvezda izgubila je od Valensije u dramatičnoj završnici sa 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13) u 12. kolu Evrolige.

FOTO: Ata images

Imaju i te kako za čim da žale, mogli su vrlo lako da dođu do važnog brejka, ali veliki broj izgubljenih lopti - čak 19, neke i u ključnim trenucima utakmice, što je na kraju bilo presudno za kraji ishod.

Vratili su se u tim Čima Moneke i Džordan Nvora, no videlo se da su odsustvovali, posebno je to bio slučaj kod krilnog centra koji je postigao samo jedan koš iz igre, a promašio je i nekoliko zicera.

Obe ekipe su utakmicu počele spuštenih gardova. Pljuštale su trojke na obe strane, pa je nakon 10 minuta na semaforu stajalo 26:26. Ipak, domaćin je pojačao agresivnost u odbrani u drugom kvartalu i uspeo je da sa dvocifrenim vođstvom ode na veliki odmor - 49:39.

Odgovorila je Zvezda na sve to. Odbrana je zaličila na onu iz prethodnih mečeva. Gosti su primili sa 11 poena u trećoj četvrtini i uspeli su da anuliraju prednost rivala - 60:60.

Dosta se grešilo u poslednjem periodu. Smenjivale su se ekipe u vođstvu. Na kraju su gosti mogli do produžetka ili pobede, ali se Kalinić i Miler Mekintajer nisu dobro razumeli i Srbin je bacio loptu u aut, što je omogućilo Valensiji da trijumfuje.

Imala je Zvezda i pre toga nekoliko prilika da pobedi, ali greške su skupo koštale crveno-bele na ovom susretu.

Treba reći i da je u drugom poluvremenu van tima ostao Dejan Davidovac koji je u trenerci sedeo pored klupe. Ostaje da se vidi šta se dogodilo sa srpskim reprezentativcem.

Najefikasniji kod pobednika bio je Banku Badio sa 16 poena, pratio ga je Kameron Tejlor sa 12. Kod gostiju najbolji je bio Kodi Miler-Mekintajer sa 23, dok je Džordan Nvora postigao 14.

Crvena zvezda je sad na učinku 8-4 i u narednom kolu dočekuje Olimpijakos. Valensija na 7-5.

Četvrta četvrtina: Valensija - Crvena zvezda 76:73

40' - Kostelo je pogodio jedno bacanje. Pokušao je Miler Mekintajer sa devet metara, ali nije bio precizan.

40' - Tajm-aut je zatražio Saša Obradović na 6,7 sekundi do kraja. Zvezda ima napad za produžetak ili pobedu. Zvezda je izgubila loptu iz auta. Nisu se razumeli Kalinić i Miler Mekintajer i na kraju je srpski košarkaš poslao loptu u aut.

40' - Tejlor je sjajnim potezom odveo domaće na +4 - 75:71 na 62 sekunde do kraja. Tajm-aut je zatražio Saša Obradović. Dobar napad crveno-belih i poeni Monekea.

39' - Prošetao se kroz odbranu rivala Miler Mekintajer i poentirao je. Loš faul je napravio Monekea nad Badiom. Ipak, bek Valensije je promašio tek sad prvo slobodno bacanje ove sezone, bio je polovičan.

37' - Badio je pogodio za tri, a Moneke je promašio još jedno polaganje. Dobra akcija gostiju i zakucavanje Odželeja.

36' - Kaznio je to Đozep Puerto pogotkom za tri poena. Nvora nije uspeo da vrati. Zvezda je ukrala loptu i to je iskoristio Miler Mekintajer poenima iz prodora.

35' - Dve vezane izgubljene lopte za Zvezdu u važnim trenucima utakmice. Čak 17 izbuljenih lopti ima tim iz Beograda.

34' - Za tri poena pogađa Miler Mekintajer. Njegov peti pogodak van linije 6,75. Ipak, kasnila je rotacija u odbrani i poeni Kostela.

33' - Dobra kontra gostiju i laki poeni Nvore. Važan koš za crveno-bele. Polovičan je sa linije penala bio Tompson.

32' - Rovovska borba u Valensiji. Dugo su timovi bez poena. Prekinuo je to Tejlor koji je pogodio sva tri slobodna bacanja, pošto ga je faulirao Batler.

31' - Zvezda je odbranila prvi napad u poslednjem kvartalu. Batler je na drugoj strani promašio šut van linije 6,75.

Treća četvrtina: Valensija - Crvena zvezda 60:60

30' - Nekoliko ne baš dobrih napada na obe strane u finišu treće četvrtine. Nastavlja se velika borba u "Roig areni".

28' - Moneke je pogodio oba bacanja. Badio je pogodio trojku preko Odželeja. Nimalo lak šut, ali precizan je bio bek Valensije.

27' - Sjajan potez Kija i poeni pored Monekea. Dobro ga je prevario bivši NBA igrač i došao do novih poena. Nova trojka za Miler Mekintajera.

25' - Oba bacanja promašio je Sako. Sjajna akcija gostiju i laki poeni Kalinića. Vode crveno-beli. Potom je Miler Mekintajer iznudio faul u napadu.

24' - Batler je odlično proigrao Moteijunasa koji je uspeo da poentira. Mora tajm-aut da zatraži Pedro Martinez.

23' - Probio je Miler Mekintajer pored Pradilje i izneo je loptu do koša. Batler potom pogađa trojku iz ugla.

21' - Sjajna asistencija Miler Mekintajera za Moteijunasa. Na drugoj strani trojku je pogodio Rivers.

Druga četvrtina: Valensija - Crvena zvezda 49:39

20' - Domaćin je opet lako došao do koša nakon nove izgubljene lopte Zvezde. Nova izgubljena lopta gostiju za prvu dvocifrenu prednost - 49:39.

19' - Opet je Novra poentirao, ali sad pod faulom Kostela. Pogodio je i dodatno bacanje i već je na 12 poena.

18' - Važna slobodna bacanja je pogodio Nvora. Odličan prodor Nvore i novi njegovi poeni. Falio je ekipi u prethodnim mečevima. Montero je na drugoj strani pogodio trojku.

17' - Trojku prima Zvezda posle ofanzivnog skoka domaćeg. Badio je bio precizan. Gosti imaju problema u napadu u ovom delu meča.

16' - Još jedna ukradena lopta Valensije i Mur je pogodio pod faulom. Realizovao je i bacanje, a Zvezda već ima osam izubljenih lopti. Batler je poentirao posle sjajnog prodora.

15' - Treći zicer od početka meča je promašio Moneke. A onda laki poeni za Tejlora u kontri nakon izgubljene lopte gostiju.

14' - Muči se Zvezda u organizaciji igre. Zbog se na teren vratio Miler Mekntajer, a pored njega ušao je i Čima Moneke. Tejlor je bio polovičan sa linije penala. Moneke se u strelce upisao sa bacanja.

13' - Sjajan potez Kija i poeni posle prodora. Ukrao je Tompson loptu i lako poentirao u kontri. Odmah je tajm-aut zatražio Saša Obradović.

11' - Pratio je dobro Odželej akciju i popravio je promašaj Nvore. Valensija je promašila dve vezane trojke.

Prva četvrtina: Valensija - Crvena zvezda 26:26

10' - Sjajno dodavanje Kostela za Pradilju koji je lako poentirao. Za tri poena je poentirao Nvora. Odželej je potom blokrao Mura za kraj veoma efikasne prve četvrtine.

9' - Povratnički poeni za Nvoru. Precizan je bio sa linije penala. Nova troja za domaće, precizan je bio Pradilja.

8' - Badio je prošao pored Monekea i poentirao je na obruču. Odželej je bio precizan sa linije penala.

7' - Evo ga i Batler sa pogotkom van linije 6,75. Kostelo potom poentira pod košem Beograđana. Poznaje ove obruče Odželej i postiže prve poene protiv bivšeg kluba.

6' -Dobar napad Zvezde je trojkom krunisao Moteijunas. Na drugoj strani je lako zakucao Rivers koji je ostao sam u reketu gostiju. Nova trojka Miler Mekintajera.

4' - Svi šutiraju u Valensiji. Sad je trojku pogodio Montero. Sjajan prodor Miler Mekintajera i novi njegovi poeni.

3' - Prve poene za crveno-bele postigao je Miler Mekintajer, precizan je bio u šutu van linije 6,75. Istom merom je uzvratio Tejlor. Ali opet pogađa Miler Mekintajer.

1' - Odmah je domaćin pogodio trojku. Precizan je bio Kostelo. Ovo je veoma jako oružje Valensije. Dva zicera u jednom napadu su promašili gosti, najpre Batlet, a onda i Moneke. Sve je to kasnio Rivers.

Košarkaši Crvene zvezde su na ovaj meč izašli u majicama posvećenim Marku Ivkoviću, navijaču crveno-belih koji je pre tačno 11 godine izgubio život.

Valensija utakmicu počinje u petorci: Žean Montero, Omari Mur, Kameron Tejlor, Met Kostelo, Nejtan Rivers. Crvena zvezda susret kreće u sastavu: Kodi Miler Mekintajer, Džered Batler, Nikola Kalinić, Čima Moneke, Donatas Moteijunas.

Uoči meča:

Crveno-beli su pred ovaj meč saznale dobre vesti. U tim su se posle povreda vratili Čima Moneke i Džordan Nvora, dok je sa ekipom put Španije krenuo i Devonte Grejem, no nije realno da Amerikanac debituje ovog petka.

Ipak, izabranike Saše Obradovića čeka veoma težak zadatak u "Roig areni", jer Španci igraju fenomenalno na domaćem parketu. Ove sezone su poraženi samo od Hapoela, ali taj duel se odigrao bez publike.

Zvezda se nada da može do brejka, s obzirom na to da je ove sezone skinula neke velike skalpove, doduše najviše u Beogradu, no na strani je srušila aktuelnog šampiona Evrope, ekipu Fenerbahčea.

Vredi pomenuti da će crveno-beli ovu utakmicu odigrati u novom dresu, što će oduševiti sve navijače Beograđana.

Klub sa Malog Kalemegdana u ovaj meč ulazi sa učinkom 8-3, dok je tim Pedra Martineza na 6-5.

