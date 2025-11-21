Košarka

"LUDILO" U BEČU ZBOG ZVEZDE: Novajlija u ABA ligi rasprodao dvoranu za meč sa beogradskim crveno-belima

21. 11. 2025. u 14:15

Kako je objavio klub iz glavnog grada Austrije, sve karte za utakmicu u okviru ABA lige između Beča i Crvene zvezde su rasprodate.

ЛУДИЛО У БЕЧУ ЗБОГ ЗВЕЗДЕ: Новајлија у АБА лиги распродао дворану за меч са београдским црвено-белима

FOTO: M. Vukadinović

Domaćini su na instagramu napisali „Rasprodati smo za meč godine“.

 Meč počinje u nedelju u 18 časova.

