"LUDILO" U BEČU ZBOG ZVEZDE: Novajlija u ABA ligi rasprodao dvoranu za meč sa beogradskim crveno-belima
Kako je objavio klub iz glavnog grada Austrije, sve karte za utakmicu u okviru ABA lige između Beča i Crvene zvezde su rasprodate.
Domaćini su na instagramu napisali „Rasprodati smo za meč godine“.
Meč počinje u nedelju u 18 časova.
