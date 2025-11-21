HAOS U REGIONU! Totalno rasulo pred meč Bosna i Herdegovina - Srbija

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je skraćen spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, u kojima će njegov tim odmeriti snage sa Srbijom i Turskom.

FOTO: Nebojša Paraušić

Ono što je brinulo naše komšije u prethodnom periodu sada se i obistinilo - Dubai nije dozvolio trojici važnih igrača Džananu Musi, Kenanu Kamenjašu i Kosti Kondiću da se odazovu reprezentaciji.

Još tokom prethodnih nedelja bilo je izvesno da će njihov dolazak biti pod znakom pitanja zbog klupskih obaveza, a sada je stigla i zvanična potvrda zabrane. Time će Bosna i Hercegovina u odlučujuće mečeve ući značajno oslabljena.

Na Đerđinom spisku ostali su sledeći igrači:

Ksavijer Kastanjeda (Unikaha), Adnan Arslanagić (Trepča), Sani Čampara (Sloboda Energoinvest), Amar Gegić (SC Derbi, Crna Gora), Edin Atić (Bosna), Tarik Hrelja (Student), Adin Vrabac (Solnok), Vojin Ilić (Igokea), Haris Delalić (Bosna), Amar Alibegović (Trapani), Ajdin Penava (Slask), Stefan Simanić (Šiauliai), Nikola Marić (Đirona), Emir Sulejmanović (Unikaha) i Asim Gutić (Bosna).

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić izrazio je nezadovoljstvo odlukom Dubaija.

- Zaista smo učinili sve kako bi Musa, Kamenjaš i Kondić bili deo reprezentacije na novembarskom okupljanju, ali nismo naišli na razumevanje od strane čelnika Dubaija. Pokušali smo da se dogovrimo i da budu na raspolaganju selektoru barem za utakmicu protiv Srbije u Skenderiji, ali iako Dubai nema nijedan zakazani zvanični meč u tom terminu, ostali su pri stavu da im ne dozvole priključivanje nacionalnom timu u ovom trenutku. Svesni smo da je Musa povređen, ali ne vidim zašto je, recimo, problem pustiti Kamenjaša.

Kako je dozvoljeno Šanliju i Dangubiću, ali nije igračima BiH, upitao je Alihodžić.

- Dakle, neprijatno smo iznenađeni, pogotovo uzimajući u obzir da se u Dubaiju deklarišu kao prijatelji bh. košarke, a ovakvi potezi to sigurno ne potvrđuju. Znamo i da su neki drugi igrači Dubaija pozvani u svoje reprezentacije, poput Sanlija i Dangubića, svakako ćemo s velikim zanimanjem pratiti da li će oni dobiti dozvolu ovog kluba da nastupaju za Tursku, odnosno Srbiju.

Podsetimo, u prvom kolu kvalfiikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, Srbija će u četvrtak odmeriti snage sa Švajcarskom u Beogradu (19.00), dok će tri dana kasnije biti gosti u Sarajevu selekciji Bosne i Hercegovine (20.00).